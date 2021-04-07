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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Навіть на вулиці почуваюся на роботі: Асмус зізналася, що її дратує популярність

Російська акторка Христина Асмус розповіла, чи складно бути популярною людиною.

Христина Асмус

За словами Асмус, у популярності є багато позитивних сторін, крім того, що це ще й приємно. Але також є і мінуси, якими Христина поділилася зі своїми шанувальниками.

Дівчина розповіла, що в неї зовсім мало особистого простору, адже щойно виходить з дому, вона вже відчуває себе на роботі.

– Мої дії та покупки іноді коментують в аптеках, магазинах і таксі. Люди щиро дивуються, чому я не хочу фотографуватися біля лікарні або кладовища. Також не розуміють, чому мені не подобається, коли знімають нишком за обідом, – сказала Христина.

Асмус згадала і кумедну історію з таксистом, коли той сказав, що артисти існують тільки через глядачів.

– Одного разу водій таксі мені сказав, що артисти існують завдяки глядачеві, тому зобов’язані усміхатися завжди та розважати оточення. Мені тоді якраз було фізично погано, я дуже спізнювалася та сильно нервувала, – розповіла Асмус.

Христина Асмус розповіла про мінуси популярності

Розлучення Асмус і Харламова

У липні 2020 року стало відомо про розлучення Христини Асмус і Гаріка Харламова. 29 жовтня пара офіційно розірвала свої стосунки.

За словами подружжя, їх почуття ослабли та вони вважають себе різними. Відомо, що ініціатором розлучення все ж була Асмус.

Спільна донька пари Анастасія проживає з мамою.

Фото: Христина Асмус

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