Герцоги Сассекські Гаррі та Меган оголосили про вихід власного документального серіалу на платформі Netflix.

У дебютному проекті Гаррі та Меган під назвою Серце непереможених (Heart of Invictus) розповідатиметься про учасників відомого спортивного заходу Ігри нескорених (Invictus Games), який відбудеться в Гаазі в 2022 році.

У стрічці покажуть, як готуються до змагань колишні та чинні військові, які отримали травми під час бойових дій.

Таку тему серіалу герцоги обрали невипадково, оскільки внук Єлизавети ІІ з 2014 року є засновником і патроном Ігор нескорених.

Серіал для Netflix екранізує компанія Гаррі і Меган Archewell Productions. Режисером стане Орландо фон Айнзідель.

Принц Гаррі буде виконавчим продюсером, а також з’явиться у самому серіалі.

Prince Harry has been a champion of the Invictus Games since its inception so it’s fitting that Archewell’s first Netflix series will spotlight and celebrate the competition’s amazing athletes. Heart of Invictus will follow the competitors as they prepare for 2022’s games. pic.twitter.com/yM7t2qdBsw — Netflix (@netflix) April 6, 2021

Гаррі та Меган підписали контракт з Netflix

Герцоги Сассекські Гаррі та Меган підписали контракт з Netflix на декілька років.

Вони заснували власну продюсерську компанію, яка вироблятиме фільми та серіали для ексклюзивного показу на стрімінговій платформі.

Україна також братиме участь в Іграх Нескорених у 2022 році. Зараз українська збірна активно готується до змагань.

Джерело: The Guardian, Netflix