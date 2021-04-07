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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Валентина Чорна |

Про Ігри нескорених: принц Гаррі і Меган Маркл випустять серіал для Netflix

Герцоги Сассекські Гаррі та Меган оголосили про вихід власного документального серіалу на платформі Netflix.

меган

У дебютному проекті Гаррі та Меган під назвою Серце непереможених (Heart of Invictus) розповідатиметься про учасників відомого спортивного заходу Ігри нескорених (Invictus Games), який відбудеться в Гаазі в 2022 році.

У стрічці покажуть, як готуються до змагань колишні та чинні військові, які отримали травми під час бойових дій.

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Таку тему серіалу герцоги обрали невипадково, оскільки внук Єлизавети ІІ з 2014 року є засновником і патроном Ігор нескорених.

Серіал для Netflix екранізує компанія Гаррі і Меган Archewell Productions. Режисером стане Орландо фон Айнзідель.

Принц Гаррі буде виконавчим продюсером, а також з’явиться у самому серіалі.

Гаррі та Меган підписали контракт з Netflix

Герцоги Сассекські Гаррі та Меган підписали контракт з Netflix на декілька років.

Вони заснували власну продюсерську компанію, яка вироблятиме фільми та серіали для ексклюзивного показу на стрімінговій платформі.

Україна також братиме участь в Іграх Нескорених у 2022 році. Зараз українська збірна активно готується до змагань.

Джерело: The Guardian, Netflix

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