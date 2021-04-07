Еліна Світоліна показала подарунок від коханого

Українська тенісистка Еліна Світоліна показала подарунок від свого коханого, французького тенісиста Гаеля Монфіса.
Світоліна опублікувала фотографію, на якій зображений новенький позашляховик Mercedes-Benz G-класу.
– Гаель ставиться до мене, як до королеви, – написала Еліна.
Ціна на таку машину в Україні коливається в районі $200-280 тис.
На іншому знімку тенісистка продемонструвала на руці годинник швейцарського бренду Hublot. Вочевидь, це ще один подарунок від Монфіса.
Ставиться до мене, як до королеви: Світоліна показала подарунок від коханого / 2 фотографии
Світоліна оголосила про заручини
На початку квітня Еліна Світоліна оголосила про заручини з Гаелем Монфісом, який зробив їй пропозицію серед засніжених гір.
Тенісистка натякнула, що весілля планується в липні 2021 року.
Про стосунки пари стало відомо в січні 2019 року.
Фото: Еліна Світоліна