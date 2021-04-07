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Каріна Зуєва |

Ставиться до мене, як до королеви: Світоліна показала подарунок від коханого

Українська тенісистка Еліна Світоліна показала подарунок від свого коханого, французького тенісиста Гаеля Монфіса.

Еліна Світоліна

Світоліна опублікувала фотографію, на якій зображений новенький позашляховик Mercedes-Benz G-класу.

– Гаель ставиться до мене, як до королеви, – написала Еліна.

Ціна на таку машину в Україні коливається в районі $200-280 тис.

На іншому знімку тенісистка продемонструвала на руці годинник швейцарського бренду Hublot. Вочевидь, це ще один подарунок від Монфіса.

  • Еліна Світоліна показала подарунок від коханого
  • Еліна Світоліна показала подарунок від коханого
  • Еліна Світоліна показала подарунок від коханого
  • Еліна Світоліна показала подарунок від коханого
Ставиться до мене, як до королеви: Світоліна показала подарунок від коханого / 2 фотографии

Світоліна оголосила про заручини

На початку квітня Еліна Світоліна оголосила про заручини з Гаелем Монфісом, який зробив їй пропозицію серед засніжених гір.

Тенісистка натякнула, що весілля планується в липні 2021 року.

Про стосунки пари стало відомо в січні 2019 року.

Фото: Еліна Світоліна

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