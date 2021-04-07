7 квітня відомому актору, королю екшн-жанру Джекі Чану виповнюється 67 років.

Роль Джекі Чана у світовому кінематографі важко переоцінити. Він не користується дублерами – так звучить головний постулат актора. Джекі починав кар’єру каскадером, а зараз він є однією з найяскравіших зірок сучасного кінематографу.

Любитель бойових мистецтв виконував найнебезпечніші трюки без допомоги каскадерів і будь-якої страховки. Деякі безумства мало не коштували акторові життя.

Обладунки Бога

У цьому фільмі Джекі Чан мав виконати доволі простий трюк: стрибнути на верхівку дерева. Однак щось пішло не так, він промахнувся і впав з висоти 12 метрів на камені.

Внаслідок цього актор пошкодив череп. Відкрилася кровотеча і з вух потекла кров, але вчасно проведена операція врятувала йому життя. Зараз дірку в черепі закриває пластина, а праве вухо майже не чує.

Поліцейська історія 2

Спритний Джекі Чан стрибає з будівлі на рухому вантажівку, а з неї на дах автобуса. Потім він швидко ухиляється від вивісок магазину і стрибає в білборд, але замість декоративної частини потрапляє у скляну.

Без травм не обійшлося, невеликі осколки і порізи на обличчі стали результатом цього трюку.

Переможці та грішники

Відштовхуючись від кожної машини, безстрашний Джекі збільшує швидкість, перебуваючи в оточенні машин. Він блискавично проїхався під вантажівкою і ліг на землю, після чого над ним проїхав автомобіль.

Сцена завершується аварією з 50 машин, яка триває близько хвилини екранного часу.

Проект А

У 1983 році на екрани вийшов фільм Проект А. Ця комедія насичена великою кількістю бойових сцен і складних трюків. Під час зйомок фільму трапився інцидент, який змусив понервувати всіх на знімальному майданчику.

Чан повис, вхопившись за стрілки залізного циферблата на 18-метровій вежі і зірвався (все за сценарієм). Річ в тому, що не було нічого, що могло пом’якшити падання Джекі і через кілька навісів він приземлився прямо на голову і пошкодив хребет.

Однак зйомки не зупинили, акторові допомогли встати і він продовжив працювати.

Поліцейська історія

В одній сцені Чан зістрибує з перил на жердину, яка обмотана різдвяними гірляндами. Незважаючи на те, що лампочки були виготовлені з пластику і він не порізався, але без травм не обійшлося.

Вогні сильно нагріли жердину, через що Джекі обпік долоні. Приземлився він теж не дуже м’яко, адже висота жердини близько 30 метрів. Актор пошкодив таз і два ребра.

У своїх фільмах Джекі Чан ніколи не вживає нецензурної лексики, він хоче бути позитивною рольовою моделлю для дітей, крім того Чан відмовляється від ролей бандитів і вбивць. Джекі хоче, щоб і після того, як він перестане зніматися, його пам’ятали.

Всі фільми з Джекі Чаном подивитись не просто, адже актор знявся у понад 100 кінострічках. Факти ICTV підібрали найкращі фільми з Джекі Чаном за оцінкою кіноплатформ та критиків.