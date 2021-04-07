Колишній чоловік співачки Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджіоглу вперше прокоментував їхнє розлучення.

Пара перебувала в законних стосунках 10 років, проте в 2019 році вони розлучилися. У Лорак і Налчаджіоглу є спільна дитина – дев’ятирічна донька Софія.

За словами Мурата, він не має наміру виправдовуватися, але зізнається, що після розлучення йому було сумно.

– По-людськи було сумно, адже ми прожили разом 15 років. Після певної ситуації я залишився сам у чужій країні, в яку переїхав заради сім’ї, – сказав Мурат.

Своєю помилкою бізнесмен вважає загравання у власному клубі з відомою київською моделлю.

Відео, на якому Налчаджіоглу обіймає Яну Бєляєву, миттєво розійшлося мережею.

– Дуже багато пліток і розмов. Клуби та ресторани забирають багато енергії. Наразі практично все змінилося в моєму житті. Я зрозумів, що мені вже чимало років. Починається перезавантаження, – зізнався Мурат.

Налчаджіоглу наголосив, що після розлучення з Ані Лорак у них був складний період у спілкуванні.

– Наразі ми вже спілкуємося нормально, як дві дорослі людини. У нас спільна донька, яка не має відповідати за батьківські помилки, – сказав бізнесмен.

Мурат розповів, що під час карантину був складний період, і він 10 місяців не міг побачити свою доньку.

Бізнесмен сказав, що, незважаючи на ці обставини, наразі хоча б тиждень на місяць-півтора намагається проводити з Софією.

– Щодня ми розмовляємо одне з одним щонайменше тричі через відеозв’язок, – сказав чоловік.

Наразі Налчаджіоглу не самотній. Він будує стосунки з 24-річною візажисткою. Також він продав усі свої заклади та створив косметичну компанію.

Ані Лорак прийшла на вечірку з колишнім чоловіком

На початку березня Ані Лорак з’явилася з колишнім чоловіком на вечірці у Філіпа Кіркорова, яку той влаштував з нагоди прем’єри пісні Sugar. З цим синглом Наталя Гордієнко представить Молдову на Євробаченні 2021.

Співачка і бізнесмен прийшли під руку і люб’язно спілкувалися, а потім разом із донькою Софією позували світським фотографам.

Фото: Мурат Налчаджіоглу