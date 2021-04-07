Голлівудського актора Зака Ейвері заарештували за підозрою в організації фінансової піраміди.
34-річний Зак Ейвері заявляв про успіхи своєї кінопрокатної компанії 1inMM Capital LLC, у такий спосіб обманюючи інвесторів. Також актор стверджував, що співпрацює з платформами Netflix та HBO.
Показуючи підроблені угоди, йому вдалося отримати $227 млн інвестицій. Ці гроші Зак використовував для особистої потреби і виплат попереднім інвесторам в стилі класичної фінансової піраміди.
За шахрайство з використанням електронних засобів зв’язку Заку Ейвері загрожує до 20-ти років в’язниці. Поки актора звільнили під заставу в $1 млн.
Що відомо про Зака Ейвері
Голлівудського актора Зака Ейвері можна побачити у фільмах Лють, Людина, яка сміється, Хребет диявола.
Свою компанію актор створив в 2013 році, вона займається прокатом фільмів в Латинській Америці.
Джерело: People
Фото: Pexels