Голлівудського актора Зака Ейвері заарештували за підозрою в організації фінансової піраміди.

34-річний Зак Ейвері заявляв про успіхи своєї кінопрокатної компанії 1inMM Capital LLC, у такий спосіб обманюючи інвесторів. Також актор стверджував, що співпрацює з платформами Netflix та HBO.

Показуючи підроблені угоди, йому вдалося отримати $227 млн інвестицій. Ці гроші Зак використовував для особистої потреби і виплат попереднім інвесторам в стилі класичної фінансової піраміди.

За шахрайство з використанням електронних засобів зв’язку Заку Ейвері загрожує до 20-ти років в’язниці. Поки актора звільнили під заставу в $1 млн.

Що відомо про Зака Ейвері

Голлівудського актора Зака Ейвері можна побачити у фільмах Лють, Людина, яка сміється, Хребет диявола.

Свою компанію актор створив в 2013 році, вона займається прокатом фільмів в Латинській Америці.

Джерело: People

Фото: Pexels