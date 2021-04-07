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Валентина Чорна |

Зірка серіалу Кухня Катерина Кузнецова виходить заміж

Українська акторка та зірка серіалу Кухня Катерина Кузнецова виходить заміж. Обранцем дівчини став російський бізнесмен та серфінгіст Максим Аплін.

Екатерина Кузнецова с женихом

Радісну новину Катерина Кузнецова повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Акторка оприлюднила фото, на якому позує разом зі своїм коханим та показує обручку на безіменному пальці лівої руки.

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Пара познайомилася чотири роки тому на Шрі-Ланці.

До зустрічі з Максимом дівчина була заміжня за російським актором Євгенієм Проніним. Через півроку шлюбу пара розійшлася через протилежні погляди на ситуацію на сході України.

Що відомо про Катерину Кузнецову

Українській акторці Катерині Кузнецовій 33 роки. Вона дочка екс-гравця київського Динамо Олега Кузнецова та української легкоатлетки Алли Борисенко.

Дівчина відома за ролями в серіалах Кухня, Родком, Знахар та фільмі Війна статей. Кузнецова вже п’ять років живе та будує кар’єру в Москві.

Фото: Катерина Кузнецова

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