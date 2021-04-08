Американська співачка Аріана Гранде готується до весілля з агентом з нерухомості Далтоном Гомесом. Інсайдери розсекретили, як проходитиме весільна церемонія пари.

Стало відомо, що 27-річна Аріана Гранде не хоче пишного святкування та великої кількості гостей.

Весільна церемонія пари повинна відбутися на початку літа. Проте закоханих бентежить пандемія коронавірусу, тому вони хочуть дочекатися більш спокійної ситуації у світі.

– Вони дивилися місця в декількох містах, але, швидше за все, виберуть Каліфорнію. Вони хочуть дуже скромну церемонію. Офіційно нічого не станеться, поки це не буде безпечно, – повідомляє джерело.

За словами інсайдерів, Аріана та Далтон по-справжньому закохані в один одного.

– Вони одержимі один одним і проводять разом майже весь час. Він шалено її кохає і робить по-справжньому щасливою. Всі рідні й друзі Аріани обожнюють його, – йдеться в джерелі.

Аріана Гранде виходить заміж

Американська співачка Аріана Гранде виходить заміж за агента з нерухомості Далтона Гомеса.

Наприкінці грудня 2020 року зірка приголомшила новиною про заручини. На своїй сторінці в Instagram Аріана поділилася фото обручки та спільними світлинами з коханим. Відомо, що перстень артистки з діамантами та перлиною оцінюють в $350 тис.

Джерело: Us Weekly

Фото: Getty images