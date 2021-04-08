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Валентина Чорна |

Без пишного святкування: як відбудеться весілля Аріани Гранде

Американська співачка Аріана Гранде готується до весілля з агентом з нерухомості Далтоном Гомесом. Інсайдери розсекретили, як проходитиме весільна церемонія пари.

Ариана Гранде

Стало відомо, що 27-річна Аріана Гранде не хоче пишного святкування та великої кількості гостей.

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Весільна церемонія пари повинна відбутися на початку літа. Проте закоханих бентежить пандемія коронавірусу, тому вони хочуть дочекатися більш спокійної ситуації у світі.

– Вони дивилися місця в декількох містах, але, швидше за все, виберуть Каліфорнію. Вони хочуть дуже скромну церемонію. Офіційно нічого не станеться, поки це не буде безпечно, – повідомляє джерело.

За словами інсайдерів, Аріана та Далтон по-справжньому закохані в один одного.

– Вони одержимі один одним і проводять разом майже весь час. Він шалено її кохає і робить по-справжньому щасливою. Всі рідні й друзі Аріани обожнюють його, – йдеться в джерелі.

Аріана Гранде виходить заміж

Американська співачка Аріана Гранде виходить заміж за агента з нерухомості Далтона Гомеса.

Наприкінці грудня 2020 року зірка приголомшила новиною про заручини. На своїй сторінці в Instagram Аріана поділилася фото обручки та спільними світлинами з коханим. Відомо, що перстень артистки з діамантами та перлиною оцінюють в $350 тис.

Джерело: Us Weekly

Фото: Getty images

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