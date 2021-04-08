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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Наташа Тарчевська |

Був прикутий до ліжка: помер актор серіалу Твін Пікс Волтер Олкевич

Відомий американський актор Волтер Олкевич помер. Йому було 72 роки.

Був прикутий до ліжка: помер актор серіалу Твін Пікс Волтер Олкевич

Звісткою про втрату поділився його син Зак. За попередньою інформацією, Волтер Олкевич помер уві сні.

Зірка культового серіалу 1990-х Твін Пікс протягом останніх 20 років лікував своє коліно.

Під час однієї з операцій в організм потрапила інфекція, і незадовго після цього Волтер Олкевич був прикутий до ліжка.

Проблеми зі здоров’ям змусили Олкевича завершити свою 40-річну акторську кар’єру.

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Ким був Волтер Олкевич

Актор Волтер Олкевич найбільше запам’ятався своєю роллю канадського злочинця Жака Рено в серіалі Твін Пікс.

Згодом він знявся у фільмі-продовженні Твін Пікс: Крізь вогонь та ремейку серіалу 2017 року.

Кінодебют Волтера Олкевича відбувся у стрічці Стівена Спілберга Тисяча дев’ятсот сорок перший (1979), а загалом актор знявся у понад 30-х фільмах.

Джерело: Hollywood Reporter

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