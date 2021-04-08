Телеведучий Володимир Остапчук розповів, як відкрив для себе світ еротики у восьмому класі.

За словами Остапчука, у всіх хлопчиків з його класу були гральні карти з голими дівчатами. Шоумену дісталася бубнова шістка.

– Не пам’ятаю, чому саме бубнова шістка, але вона була сильно затерта. Видно, що дісталася від старшокласників. Ми тоді всю колоду поділили між собою, – сказав Володимир.

Телеведучий також згадав, як разом з братом ховав від батьків журнал з голими моделями у вбиральні.

– Брат сховав журнал між баком і стіною. А він же мокрий, і коли вода в нього набирається, то він розширюється. Спроби дістати його провалилися через те, що він розмокнув. Можливо, він досі там, притиснутий до стіни, – розповів Остапчук.

Андрій Джеджула відмовився від сексу

Телеведучий Андрій Джеджула розповів, що вирішив відмовитися від сексу. За словами шоумена, тимчасовий целібат допоможе перевірити силу волі.

Ведучий порадив під час Великого посту направити свою енергію в духовний розвиток – упорядкувати думки, усвідомити свої наміри, цілі та плани.

Також він порадив ніколи не ставати заручниками своїх бажань.

Фото: Володимир Остапчук