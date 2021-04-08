PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Мила та наївна дівчинка: Леся Нікітюк показала, який мала вигляд у дев’ятому класі

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася архівним фото. Зірка показала, який вигляд мала у дев’ятому класі.

Леся Никитюк

На своїй сторінці в Instagram Леся Нікітюк оприлюднила світлину з випускного альбому. У кадрі телеведуча позує в білій кофтинці та джинсовій куртці. На шиї у дівчини дерев’яне намисто.

Читайте
На ліжку в міні-сукні: Леся Нікітюк продемонструвала довгі ноги

Свій образ Леся довершила легким макіяжем та зачіскою з накрученим волоссям.

– Дев’ятикласниця Лесюшка каже всім привіт. Мила, скромна, наївна дівчинка, не те, що зараз, – написала телеведуча.

У коментарях підписники почали активно обговорювати архівне фото Лесі. Менше ніж за добу світлина зібрала понад 200 тис. лайків.

Шанувальники звернули увагу на чубчик телеведучої та зазначили, що у всіх є такі смішні фото.

Леся Нікітюк розповіла про свій страх

Українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про свою фобію та випадок, коли мало не втратила руку.

Леся опублікувала фото поруч з конем та зізналася, що до нестями боїться цих тварин. У житті телеведучої були небезпечні випадки, пов’язані з конями.

Фото: Леся Нікітюк

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка