Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася архівним фото. Зірка показала, який вигляд мала у дев’ятому класі.

На своїй сторінці в Instagram Леся Нікітюк оприлюднила світлину з випускного альбому. У кадрі телеведуча позує в білій кофтинці та джинсовій куртці. На шиї у дівчини дерев’яне намисто.

Свій образ Леся довершила легким макіяжем та зачіскою з накрученим волоссям.

– Дев’ятикласниця Лесюшка каже всім привіт. Мила, скромна, наївна дівчинка, не те, що зараз, – написала телеведуча.

У коментарях підписники почали активно обговорювати архівне фото Лесі. Менше ніж за добу світлина зібрала понад 200 тис. лайків.

Шанувальники звернули увагу на чубчик телеведучої та зазначили, що у всіх є такі смішні фото.

Леся Нікітюк розповіла про свій страх

Українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про свою фобію та випадок, коли мало не втратила руку.

Леся опублікувала фото поруч з конем та зізналася, що до нестями боїться цих тварин. У житті телеведучої були небезпечні випадки, пов’язані з конями.

Фото: Леся Нікітюк