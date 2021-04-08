Українська реп-виконавиця Alyona Alyona випустила новий альбом Galas, а також кардинально змінила колір волосся.

Galas – це другий альбом співачки, який вона створила рік тому на Балі. Alyona Alyona зазначила, що цією роботою розпочинає новий етап своєї творчості.

Головною особливістю альбому Galas є колаборації з міжнародними та українськими виконавцями. Новий проект артистки налічує 15 треків.

– Сьогодні я презентую нову себе. Я розпочинаю новий етап своєї творчості, що буде показано, як у внутрішньому, так і в зовнішньому образі. Разом з командою ми хочемо оновити свою історію. Ми запускаємо Galas, – сказала співачка.

У сторіз на своїй сторінці в Instagram Alyona Alyona зазначила, що зовнішні зміни доповнюють внутрішні.

Саме тому співачка вирішила змінити імідж та перефарбувати волосся в рожевий та фіолетовий кольори.

Alyona Alyona розповіла про свого хлопця

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona розповіла про свого обранця, відмову від побачень та загрозу цукрового діабету.

Співачка зізналася, що два роки відмовлялася від побачень та фізичних контактів. Проте зараз Alyona Alyona зустрічається з хлопцем Андрієм. Закохані поки не хочуть афішувати свої стосунки, тому більше деталей Альона не розповіла.

Фото: Аlyona Аlyona