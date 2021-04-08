Українська співачка Alyosha пройшла курси домедичної допомоги та зазначила, що в сучасних реаліях це вкрай необхідно.

На сторінці в Instagram Alyosha поділилася фото, на якому позує з сертифікатом у руках.

Співачка наголосила, що медична свідомість – це обов’язкова ланка в освіті кожного з нас.

Тому зірка прагне всіх заохотити також пройти подібні курси.

– Вихователі у дитячих садках, вчителі, матусі, татусі, взагалі всі повинні знати ці основи, щоб мати можливість допомогти одне одному, а особливо нашим діткам, у критичних випадках. Надати першу допомогу до приїзду лікарів і проявити милосердя, добро, більше того, можливо, врятувати життя! – написала Alyosha.

У коментарях шанувальники підтримали співачку та зазначили, що в період пандемії коронавірусу такі курси актуальні, як ніколи.

Alyosha втретє стала мамою

Українська співачка Alyosha народила третю дитину та поділилася сімейним фото.

Артистка заміжня за фронтменому гурту Антитіла Тарасом Тополею з 2013 року. Подружжя виховує двох синів та донечку.

Фото: Alyosha