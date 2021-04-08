Українська співачка Alyosha пройшла курси домедичної допомоги та зазначила, що в сучасних реаліях це вкрай необхідно.
На сторінці в Instagram Alyosha поділилася фото, на якому позує з сертифікатом у руках.
Співачка наголосила, що медична свідомість – це обов’язкова ланка в освіті кожного з нас.
Тому зірка прагне всіх заохотити також пройти подібні курси.
– Вихователі у дитячих садках, вчителі, матусі, татусі, взагалі всі повинні знати ці основи, щоб мати можливість допомогти одне одному, а особливо нашим діткам, у критичних випадках.
Надати першу допомогу до приїзду лікарів і проявити милосердя, добро, більше того, можливо, врятувати життя! – написала Alyosha.
У коментарях шанувальники підтримали співачку та зазначили, що в період пандемії коронавірусу такі курси актуальні, як ніколи.
Alyosha втретє стала мамою
Українська співачка Alyosha народила третю дитину та поділилася сімейним фото.
Артистка заміжня за фронтменому гурту Антитіла Тарасом Тополею з 2013 року. Подружжя виховує двох синів та донечку.
Фото: Alyosha