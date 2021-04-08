Alyona Alyona знялася оголеною, ледь прикрившись українським прапором – ФОТО

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona спародіювала фотосесію американської співачки Lizzo.

Артистка опублікувала знімок, на якому постала повністю оголеною, ледь прикривши тіло українським прапором.

Такий самий кадр є і у виконавиці Lizzo. На фотографії дівчина прикрила свою наготу американським прапором.

– Коли починають вимірювати об’єми патріотизму – я чую галас. А як ви вважаєте, що робить українця патріотом? – запитала Alyona Alyona у своїх підписників.

Думки шанувальників розійшлися – жарт оцінили не всі.

– Однозначно не намотування державного символу на оголене тіло. Це не гарно. Про який патріотизм може йти мова? Ми не для того вели боротьбу за свою символіку, – розлютилися підписники.















Це не патріотизм! Оголена Alyona Alyona загорнулася у прапор і нарвалася на критику / 4 фотографии

Alyona Alyona випустила новий альбом

Сьогодні, 8 квітня, Alyona Alyona випустила новий альбом Galas, а також заявила про новий етап у своїй творчості.

Galas – це другий альбом співачки, який вона створила рік тому на Балі. Основною особливістю альбому є колаборації з різними виконавцями.

Новий проект артистки налічує 15 треків.

Фото: Аlyona Аlyona