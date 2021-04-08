Alyona Alyona знялася оголеною, ледь прикрившись українським прапором – ФОТО

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona спародіювала фотосесію американської співачки Lizzo.
Артистка опублікувала знімок, на якому постала повністю оголеною, ледь прикривши тіло українським прапором.
Такий самий кадр є і у виконавиці Lizzo. На фотографії дівчина прикрила свою наготу американським прапором.
– Коли починають вимірювати об’єми патріотизму – я чую галас. А як ви вважаєте, що робить українця патріотом? – запитала Alyona Alyona у своїх підписників.
Думки шанувальників розійшлися – жарт оцінили не всі.
– Однозначно не намотування державного символу на оголене тіло. Це не гарно. Про який патріотизм може йти мова? Ми не для того вели боротьбу за свою символіку, – розлютилися підписники.
Alyona Alyona випустила новий альбом
Сьогодні, 8 квітня, Alyona Alyona випустила новий альбом Galas, а також заявила про новий етап у своїй творчості.
Galas – це другий альбом співачки, який вона створила рік тому на Балі. Основною особливістю альбому є колаборації з різними виконавцями.
Новий проект артистки налічує 15 треків.
Фото: Аlyona Аlyona