В особняк принца Гаррі та його дружини Меган Маркл дев’ять разів менше ніж за рік приїжджала поліція.

У липні 2020 року герцоги Сассекські переїхали жити до Каліфорнії, за цей час з їхнього будинку було скоєно дев’ять дзвінків правоохоронцям.

Відомо, що перші чотири дзвінки були відразу ж після переїзду Гаррі та Меган в Монтесіто. Три з них через спрацювання сигналізації на світанку.

Після цього ситуація двічі повторилася в серпні та листопаді.

Також напередодні Різдва в маєток пари вдерся 37-річний Ніколас Брукс, якого затримали. Згодом чоловіка відпустили.

Останній дзвінок був 16 лютого 2021 року.

Представники герцогів Сассекських від коментарів відмовилися.

Принц Гаррі і Меган Маркл випустять серіал

Герцоги Сассекські Гаррі і Меган оголосили про вихід документального серіалу на платформі Netflix.

У проекті під назвою Серце непереможених розповідатиметься про учасників спортивного заходу Ігри нескорених, який відбудеться в Гаазі в 2022 році.

Відомо, що режисером картини стане Орландо фон Айнзідель. Принц Гаррі буде виконавчим продюсером, а також з’явиться в самому серіалі.