Українська співачка Настя Каменських презентувала першу серію свого реаліті-шоу Девочки рулят.

Зйомки шоу Насті Каменських проходять у Мексиці в місті Тулум, куди зірка вирушила зі своєю мамою Лідою, найкращою подругою Анею, помічницями Ілоною та Лєрою, а також єдиним чоловіком – оператором Романом.

Відомо, що сезон Девочки рулят складатиметься з 10 серій. Це формат digital-реаліті, який об’єднує в собі елементи YouTube-блогу та телевізійного шоу.

– Давно я не випускала блог, але знаю, що ви дуже його любите. Складно встигати самій все знімати та ловити важливі моменти. Саме тому я вирішила, що цю поїздку-перезавантаження, таку важливу для нас, я показуватиму в форматі реаліті, щоб не упустити жодної важливої ​​миті та поділитися з вами всім – навіть найнесподіванішим, – сказала Каменських.

За словами виконавиці, в цій поїздці було багато несподіваних моментів. Починаючи з поспішних зборів і закінчуючи віддаленою роботою та не завжди приємними сюрпризами.

Також Настя згадала і про свого чоловіка Потапа, якому було важко відпустити її в Мексику, але він із розумінням поставився до цього.

– Льоша теж переглянув усі свої робочі плани, щоб бути ближче до мене. Але я хотіла зробити перезавантаження у вигляді дівич-вечора, і він, звісно, дав нам можливість побути на віллі нашою дівочою командою та зробити все, що нам було так важливо. Умова бути на відстані, хоч і на одному континенті давалася непросто, – сказала Настя.

У першій серії реаліті Девочки рулят можна побачити, як співачка повідомила про поїздку своїм подругам, а також, як відреагував на цю новину її чоловік.

Розкриються і деталі подорожі – яка подія підштовхнула Настю полетіти в Мексику, з якими труднощами зіткнулися дівчата та де вони житимуть.

Відомо, що нові серії шоу виходитимуть щовівторка та щочетверга на YouTube-каналі Насті Каменських.

Каменських презентувала новий кліп

У середині березня Настя Каменських презентувала новий кліп на пісню Девочки рулят. Цей трек – це маніфест всіх відривних дівчат.

Відеоролик знято в яскравих фарбах. Він переносить у світ де живуть сильні, зухвалі, впевнені в собі дівчата, які наче тільки зійшли з обкладинок топових журналів початку 2000-х.

У кліпі разом з Каменських знялися Леся Нікітюк, Даша Астаф’єва, Таня Парфілева і найкраща подруга Насті Анна Завгородня.

Фото: Настя Каменських