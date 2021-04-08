Український телеведучий Микита Добринін зізнався, чому розлучився з першою дружиною та розповів, як готується до майбутнього поповнення в родині.

Микита Добринін одружився з ведучою Євгенією Головіною, коли йому було 24 роки. В одному з останніх інтерв’ю телеведучий розповів, що саме вік та відсутність досвіду стали причинами їхнього розлучення. Перший шлюб Микити тривав чотири роки.

– Я був дитиною. І до якихось моментів сімейного життя я не був ще готовий. І, напевно, варто було через це пройти, – сказав Микита.

Своє справжнє кохання телеведучий знайшов на романтичному реаліті-шоу Холостяк 9.

Влітку 2020 року він одружився з блогером Дашою Квітковою, а вже цьогоріч подружжя чекає поповнення в родині.

Микита зізнався, що прагне забезпечити своєму малюку краще майбутнє та хоче бути хорошим прикладом для нього.

Також Добринін розповів, що він досить емоційна людина. Тому, щоб уникнути конфліктів з дружиною, він іде в тренажерний зал або виходить на прогулянку.

Головні правила Микити в стосунках – завжди обговорювати всі проблеми і не тримати емоцій в собі.

Квіткова розсекретила дорогий подарунок від чоловіка

Блогер Даша Квіткова розповіла про подарунок, який підготував її чоловік Микита Добринін перед народженням первістка.

Даша зізналася, що Микита дуже щасливий, що скоро стане батьком. Саме тому він вирішив потішити кохану та подарувати їй автомобіль.

Джерело: ЖВЛ

Фото: Микита Добринін