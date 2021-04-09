Принц Філіп та королева Єлизавета II – історія стосунків

Принц Філіп та королева Єлизавета II прожили у шлюбі 73 роки. Це найдовший королівський союз в історії Великої Британії. Про стосунки пари та секрети їхнього подружнього життя – читайте на Фактах ICTV.

Знайомство принца Філіппа та королеви Єлизавети II відбулося в 1934 році, коли Лілібет було всього вісім років, а Філіпу – 13. Вони зустрілися на весіллі грецької принцеси Марини в Вестмінстерському абатстві.

Наступна їхня зустріч відбулася через п’ять років і саме тоді між Філіпом та Єлизаветою зав’язалися романтичні стосунки.

Під час Другої світової війни Філіп служив у британському флоті, а у відпустку приїжджав до Лондона, щоб побачитися з коханою.

У 1946-му році, коли Філіп повернувся з війни, він офіційно попросив руки Єлизавети у її батька, Георга VI.

Філіпу довелося відмовитися від усіх своїх минулих титулів, прийняти британське підданство і змінити конфесію – з православного християнства він перейшов у протестанську віру.

Пишне весілля пари відбулося у Вестмінстерському абатстві 20 листопада 1947 року.

У Єлизавети і Філіпа четверо дітей. Їх первісток, спадкоємець престолу принц Чарльз, народився рівно через рік після весілля.

Через два роки, в 1950-му, на світ з’явилася принцеса Анна. Після цього Єлизавета II зійшла на престол і повністю занурилася у свої нові обов’язки. Третя дитина пари, принц Ендрю, народився в 1960 році. А ще через чотири роки на світ з’явився принц Едвард.

Королева Єлизавета не один раз зворушливо говорила, що саме принц Філіп був її головною підтримкою та опорою всі ці роки.

А герцог Единбурзький секретом щасливого шлюбу називав те, що у кожного з них є свої інтереси та захоплення.

Але попри ідеальні стосунки, принцу Філіпу неодноразово приписували романи з відомими актрисами, балеринами, журналістками і письменницями.

А коли герцог відправився в п’ятимісячне плавання, в пресі почали з’являтися замітки про те, що в кожному порту екіпаж влаштовує вечірки і розважається з місцевими дівчатами. Однак жодного підтвердження цьому так і не знайшлося.

Сама королева Єлизавета II ніколи не коментувала чутки, навколо ймовірних зрад Філіпа.

7 фактів про принца Філіпа

Герцог Единбурзький принц Філіп помер за два місяці до свого 100-річчя.

Добірку цікавих фактів про чоловіка королеви Єлизавети II – читайте на Фактах ICTV.

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