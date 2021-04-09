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Факти / Шоу-бізнес / Мода
Каріна Зуєва |

Андре Тан розповів, які сумки та взуття мають бути в базовому гардеробі

Український дизайнер і модельєр Андре Тан розповів, які сумки та взуття варто купувати.

Андре Тан

За словами Андре Тана, базові сумки, які повинні бути в гардеробі кожної модниці – це шоппер, клатч і крос-боді.

– У шоппер влізе і ноутбук, і бутерброд – ідеальний супутник для походів на роботу або поїздок за місто на вихідні, – сказав кутюр’є.

Клатч дизайнер радить використовувати під час вечірніх виходів у ресторан або на весілля.

Крос-боді повинна бути середнього розміру та обов’язково з довгим ременем. Таку сумку можна носити як на плечі, так і через плече.

  • Андре Тан показав базові сумки та взуття – ФОТО
  • Андре Тан показав базові сумки та взуття – ФОТО
  • Андре Тан показав базові сумки та взуття – ФОТО
  • Андре Тан показав базові сумки та взуття – ФОТО
  • Андре Тан показав базові сумки та взуття – ФОТО
  • Андре Тан показав базові сумки та взуття – ФОТО
Андре Тан розповів, які сумки та взуття мають бути в базовому гардеробі / 3 фотографии

Також Андре Тан розповів, яке взуття є базовим. За словами модельєра, нові туфлі – це як ліки, на яких не економлять.

Кутюр’є радить придивитися до човників, адже це взуття, яке можна носити як на роботу, так і в ресторан.

– Каблук в човниках повинен бути від 5 до 10 см. Обирайте саме бежеві. Вони підійдуть під усе, – сказав Андре Тан.

Дизайнер вважає базовим взуттям і босоніжки. Він радить обирати модель з тонкими ремінцями.

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Кросівки, кеди і снікерси повинні бути світлими. Кутюр’є закликає знаходити баланс між зручністю та жіночністю.

  • лодички
  • обувь
  • обувь
  • обувь
  • обувь
  • лодички
  • обувь
  • обувь
  • обувь
  • обувь
Андре Тан розповів, які сумки та взуття мають бути в базовому гардеробі / 5 фотографий

Також Андре Тан згадав сандалі, лофери, оксфорди, монкі, челсі, ботильйони, чоботи, черевики тощо.

Модельєр наголосив, що все має бути в нейтральних відтінках – чорний, сірий, білий, молочний, шоколадний, коричневий.

Андре Тан розповів, яких речей варто уникати

Дизайнер Андре Тан розповів, які речі зіпсують образ. Модельєр наголосив, що варто відмовитися від колготок з недоречним принтом. Також кутюр’є висловив свою думку щодо підробок і нехтування аксесуарами.

Андре Тан зазначив, що не менш важливо дотримуватися спеціальних правил догляду за одягом.

Фото: Андре ТанUnsplash

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