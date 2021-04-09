Андре Тан показав базові сумки та взуття – ФОТО

Український дизайнер і модельєр Андре Тан розповів, які сумки та взуття варто купувати.
За словами Андре Тана, базові сумки, які повинні бути в гардеробі кожної модниці – це шоппер, клатч і крос-боді.
– У шоппер влізе і ноутбук, і бутерброд – ідеальний супутник для походів на роботу або поїздок за місто на вихідні, – сказав кутюр’є.
Клатч дизайнер радить використовувати під час вечірніх виходів у ресторан або на весілля.
Крос-боді повинна бути середнього розміру та обов’язково з довгим ременем. Таку сумку можна носити як на плечі, так і через плече.
Також Андре Тан розповів, яке взуття є базовим. За словами модельєра, нові туфлі – це як ліки, на яких не економлять.
Кутюр’є радить придивитися до човників, адже це взуття, яке можна носити як на роботу, так і в ресторан.
– Каблук в човниках повинен бути від 5 до 10 см. Обирайте саме бежеві. Вони підійдуть під усе, – сказав Андре Тан.
Дизайнер вважає базовим взуттям і босоніжки. Він радить обирати модель з тонкими ремінцями.
Кросівки, кеди і снікерси повинні бути світлими. Кутюр’є закликає знаходити баланс між зручністю та жіночністю.
Також Андре Тан згадав сандалі, лофери, оксфорди, монкі, челсі, ботильйони, чоботи, черевики тощо.
Модельєр наголосив, що все має бути в нейтральних відтінках – чорний, сірий, білий, молочний, шоколадний, коричневий.
Андре Тан розповів, яких речей варто уникати
Дизайнер Андре Тан розповів, які речі зіпсують образ. Модельєр наголосив, що варто відмовитися від колготок з недоречним принтом. Також кутюр’є висловив свою думку щодо підробок і нехтування аксесуарами.
Андре Тан зазначив, що не менш важливо дотримуватися спеціальних правил догляду за одягом.