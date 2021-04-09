Американська співачка Брітні Спірс вакцинувалася від Covid-19 та розповіла про своє самопочуття.

На сторінці в Instagram Брітні Спірс оприлюднила відео, у якому поділилася деталями щеплення від коронавірусу.

Разом із співачкою у ролику постав її бойфренд Сем Асгарі, який, схоже, також вакцинувався.

Брітні зізналася, що вона боялася робити щеплення через негативні відгуки в інтернеті. Проте виявилося, що це не боляче. Зірка зазначила, що після процедури почувається добре.

– У мережі люди казали, що це дуже неприємно. Говорили, що це як куля, що заходить тобі в руку. Ні, нічого подібного, я навіть нічого не відчувала. Зі мною все добре, і я сподіваюся, що так буде і далі, – зізналася Брітні.

Брітні Спірс прокоментувала фільм про себе

Американська співачка Брітні Спірс прокоментувала фільм Framing Britney Spears про своє особисте життя.

Брітні зізналася, що дивилася не весь фільм, а лише його частину. Співачку занепокоїло те, в якому світлі її там представили. Спірс зазначила, що після перегляду вона плакала два тижні.



Серед відомих зірок, які вже зробили щеплення від Covid-19, є Шерон Стоун, Арнольд Шварценеггер, Мерая Карі, Ентоні Гопкінс та Олівер Стоун.

Фото: Getty images