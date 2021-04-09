Російська співачка Алла Пугачова випустила кліп до фільму Чорнобиль, в якому емоційно прочитала вірш Тетяни Снєжиної Ми в цьому житті лише гості.

Режисером нової картини Чорнобиль став російський актор, сценарист і продюсер Данило Козловський. Алла побачила фільм однією з перших і вирішила записати зворушливе відео.

У ролику співачка сидить у порожньому залі кінотеатру, дивиться фільм та читає вірш.

На своїй сторінці в Instagram Максим Галкін розповів, що трагедія, яка сталася в Чорнобилі, завжди мала особливе значення для Алли Пугачової.

– Для Алли це не просто хороший фільм – це частина її життя. В далекому 1986-му році Алла та її колектив поїхали з концертом в Прип’ять на прохання ліквідаторів. Концерт пройшов на відкритому повітрі недалеко від місця аварії. Ризик був великий. Вона могла відмовитися, але все ж поїхала. Для Алли це був не тільки професійний подвиг, а й порив душі, – написав Галкін.

Пугачова зіграла на роялі з сином

Російська співачка Алла Пугачова зіграла на роялі з сином та підкорила мережу своїм зовнішнім виглядом.

На сторінці в Instagram зірка оприлюднила відео, на якому вчить 7-річного сина Гаррі грати на інструменті.

Шанувальники зазначили, що Гаррі дуже талановитий хлопчик. Також підписники звернули увагу на чудовий зовнішній вигляд Пугачової у короткій чорній сукні.

Фото: Depositphotos