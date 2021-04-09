Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім’я – Яна Шемаєва) презентувала новий альбом під назвою #Особисте.

В альбом виконавиці увійшло шість треків, об’єднаних інтимною тематикою. В цьому релізі Яна експериментує з направленням та лірикою.

Саунд-продюсером альбому став Роман Черенов. Відомо, що більшість пісень з ЕР #Особисте чекали на публікацію два-три роки.

– Це Jerry Heil, яку знали лише ті, хто був зі мною до треку #Охрана_отмєна, – сказала співачка.

Також виконавиця презентувала шість відео та розповіла про кожну пісню.

#Девочка_любовь

Виконавиця розповіла, що ні з ким не зустрічалася довше декількох місяців.

– А ось ці двоє з моєї пісні, сп’янілі почуттями, на максимальній швидкості летіли якраз три роки. Кажуть, третій рік – найскладніший. Принаймні саме так сталося у персонажів треку #Девочка_любовь, – сказала Jerry Heil.

#Не_ори_мам

За словами Яни, мама її виховувала так, щоб вона ніколи не дивилася на одружених чоловіків. На тлі цього виконавиця зізналася, що все життя боялася бути привабливою.

#Овердружба_недосекс

25-річна Jerry Heil зізналася, що ніколи не закохувалася, проте влітку вона була на межі цього почуття.

– Влітку дещо змінилося, я щось подібне відчула. Але мені здалося. Тому що #Овердружба_недосекс – це ні те, ні інше, – сказала Яна.

Lullaby (#Колискова)

Jerry Heil вважає, що коли в тебе в голові є ідеал майбутнього партнера, складно не приміряти його на кожного, хто може підійти на цю роль. Але за підсумком виявиться, що людина не така, якою ти собі її уявляла.

#Голою

Співачка поділилася думкою, що класно, коли партнер знімає з тебе очима не тільки одяг, але і комплекси, дитячі та дорослі страхи, соціальні маски.

– Він знає тебе чистою, справжньою, голою. Головне – перевіряй свої почуття. Але не оголивши душу, не дізнаєшся, хто дійсно любить її без одягу, – сказала Яна.

#Особисте

Ця пісня про інтимні почуття та душевний коннект. Другий куплет треку виконавиця співає англійською.

– Писала я потоком: перший куплет і приспів прийшли до мене в галасливому метро, де навіть своїх думок не чути. А другий куплет написала після того, як я прожила сценарій першого, ніби справді передбачила, – поділилася Jerry Heil.

Jerry Heil подарували землю в Шотландії

Співачка Jerry Heil отримала британський титул леді. Своїм шанувальникам Яна розповіла, що їй подарували землю в Шотландії, що дало їй можливість офіційно титулуватися як леді.

Відомо, що дівчині презентували 30 кв. см землі. Підписники з гумором поставилися до новини зірки.

Фото: Jerry Heil