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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Перевтілення в чоловіка і пристрасний поцілунок: Тіна Кароль презентувала новий кліп

Українська співачка Тіна Кароль презентувала новий кліп на пісню Хороший парень.

Тина Кароль

Трек Хороший парень – це другий сингл з нового альбому Тіни Кароль. У відеокліпі зірка постала в образі хлопця.

Режисером ролика став Інді Гейт. За його словами, він хотів показати, як людина з сильною харизмою і талантом навіть із закритим обличчям може тримати увагу глядачів протягом усього відео.

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Відомо, що незважаючи на складність виконання рухів у манері танцю хіп-хоп, в кліпі Тіна знімалася без дублера.

Тіна Кароль випустила новий альбом

На початку квітня Тіна Кароль презентувала альбом Красиво. До нього увійшло сім пісень.

Усі треки зірка виконала сольно. Також вона наголосила, що прем’єра цього альбому дуже важлива для неї.

Фото: Depositphotos

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