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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Помер репер DMX

Американський репер DMX помер на 50-му році життя. Тиждень тому його госпіталізували після передозування наркотиками.

репер DMX

Хіп-хоп виконавець DMX помер в одній із лікарень Нью-Йорка після декількох днів на апараті життєзабезпечення.

На початку квітня репера госпіталізували після серцевого нападу, ймовірно викликаного передозуванням наркотиками.

Про трагедію повідомив представник родини знаменитості.

– Він любив свою сім’ю всім серцем, і ми цінуємо час, проведений із ним. Його музика надихала велику кількість шанувальників по всьому світу, і його культова спадщина буде жити вічно, – сказав представник.

Що відомо про DMX

Репер DMX входить в п’ятірку найуспішніших хіп-хоп-виконавців в США. Загальний тираж його записів перевищує 23 млн копій. П’ять альбомів репера займали перші місця в чарті Billboard 200.

Також DMX знявся в декількох фільмах, найвідоміші з яких – Ромео повинен померти, Наскрізні поранення і Від колиски до могили.

Фото: Getty images

Джерело: Pitchfork

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