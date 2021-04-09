Американський репер DMX помер на 50-му році життя. Тиждень тому його госпіталізували після передозування наркотиками.
Хіп-хоп виконавець DMX помер в одній із лікарень Нью-Йорка після декількох днів на апараті життєзабезпечення.
На початку квітня репера госпіталізували після серцевого нападу, ймовірно викликаного передозуванням наркотиками.
Про трагедію повідомив представник родини знаменитості.
– Він любив свою сім’ю всім серцем, і ми цінуємо час, проведений із ним. Його музика надихала велику кількість шанувальників по всьому світу, і його культова спадщина буде жити вічно, – сказав представник.
DMX forever ✊ pic.twitter.com/EmsCkOM6QR
— XXL Magazine (@XXL) April 9, 2021
Що відомо про DMX
Репер DMX входить в п’ятірку найуспішніших хіп-хоп-виконавців в США. Загальний тираж його записів перевищує 23 млн копій. П’ять альбомів репера займали перші місця в чарті Billboard 200.
Також DMX знявся в декількох фільмах, найвідоміші з яких – Ромео повинен померти, Наскрізні поранення і Від колиски до могили.
Фото: Getty images
Джерело: Pitchfork