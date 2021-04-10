5 березня відбулася прем’єра 11 сезону романтичного реаліті-шоу Холостяк, головним героєм якого став бізнесмен Михайло Заливако з Харкова.

Під час п’ятого випуску було багато приємних моментів, благородних справ та розчарувань. Як пройшов п’ятий випуск Холостяка 11 та хто покинув проект – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Поїздка в притулок для тварин

Холостяк Михайло Заливако разом з учасницями реаліті вирушили до притулку для диких тварин. Під час зустрічі дівчата не лише поспілкувалися з Михайлом, а й зробили благородну справу.

Кожна учасниця опублікувала пост на своїх сторінках у соціальних мережах про те, як важливо добре поводитися з тваринами.

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Поцілунок з Джесікою

У п’ятому випуску шоу Холостяк 11 відбулося групове побачення дівчат з Михайлом. Для спільного проведення часу вибрали незвичайний формат – зйомки. Для вдалого кадру дівчата разом з холостяком моделювали ситуацію надання першої допомоги.

Під час зйомок Михайло поцілувався з однією з учасниць на очах у дівчат. Цією щасливицею стала 25-річна Джесіка Чегі, власниця салону краси.

Джессіка імітувала дівчину, яка втратила свідомість на пляжі, а Михайло намагався допомогти їй за допомогою штучного дихання. Під час цього дівчина взяла Михайла рукою за голову та поцілувала.

Учасниці романтичного реаліті були шоковані тим, що побачили – їм було неприємно дивитися, як чоловік, який подобається, цілується з іншою дівчиною.

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Побачення з дівчатами

У п’ятому випуску нарешті відбулося індивідуальне побачення Михайла з Анею. Дівчина через хворобу два тижні могла спілкуватися з холостяком лише в онлайн-форматі.

Також Холостяк зустрівся з Дашею та Юлею, більш відомою як Зайка через те, що дівчина з’явилася у незвичному костюмі в повний зріст на першій зустрічі. Під час групового побачення Михайло та дівчата взяли урок акторської майстерності.

Однак все пішло шкереберть – Юля та Міша почали з’ясовувати стосунки при Даші, від чого звісно ж дівчина була не в захваті.

Церемонія троянд

У п’ятому випуску романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 відбулася напружена церемонія троянд. З проекту пішли одразу дві дівчини – з однією з них у Михайла перервався контакт, а щирість іншої викликала у чоловіка сумніви.

Головний герой реаліті Холостяк Михайло попрощався з 24-річною повітряною гімнасткою Єлизаветою Крутіковою.

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Михайло також попрощався з 29-річною власницею туристичного агентства Катериною Жук, для якої у Холостяка не було троянди.

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Таким чином на проекті залишилося лише вісім учасниць – Юлія Бельченко, Анна Богдан, Джессіка Чегі, Тетяна Шевцова, Юля Карнаух, Дарія Ставнича та Розалі Номбре. З кожним випуском дівчат залишається все менше.

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Холостяк 11 сезон

Головним героєм довгоочікуваного романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 став харківський бізнесмен – Михайло Заливако. Він народився 28 вересня 1989 року в Харкові в родині провізорів. Чоловік не уявляє свого життя без бізнесу – Заливако досяг значного успіху в кар’єрі та активно розвиває власну логістичну компанію.

Проте Михайло зізнається, що, попри успішний бізнес, в його житті не вистачає найголовнішого – справжнього кохання. Саме з цією метою чоловік пішов на проект романтичного реаліті. Глядачі з нетерпінням чекають, коли Холостяк знайде своє щастя.