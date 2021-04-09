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Факти / Шоу-бізнес / ТБ
Олександра Ватаманюк |

Що відомо про Холостяка 11: біографія Михайла Заливака

На телеканалі СТБ 5 березня 2021 року відбудеться довгоочікувана прем’єра романтичного реаліті-шоу Холостяк.

михайло заливако

Головним героєм став харківський бізнесмен, засновник логістичної компанії – 31-річний Михайло Заливако.

Михайло народився 28 вересня 1989 року в Харкові в родині провізорів. Його мама раніше була керівником фармуправління, а зараз пише ікони.

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Чоловік не уявляє свого життя без бізнесу. 31-річний Михайло досяг успіху в кар’єрі. Він заснував логістичну компанію і активно розвиває її. Завдяки цьому Заливако став впевненим у собі та кожного разу ставить нові цілі, яких успішно досягає.

Михайло звик йти тільки вперед і не опускати руки перед будь-якими труднощами. Але він зізнається, що, незважаючи на успішний бізнес, в його житті не вистачає найголовнішого – справжнього кохання.

Михайло багато часу приділяє регулярним тренуванням і постійно удосконалює своє тіло, підтримує чудову фізичну форму.

Також Заливако обожнює подорожі. Він любить екстрим і активний відпочинок. У 2019 чоловік здійснив сходження на Ельбрус за маршрутом першопрохідців.

Михайло дуже любить тварин. Зараз разом із ним живуть двоє котиків: дівчинка Бублик і хлопчик Бруно. А ще він стежить за модою і переконаний, що стильно можуть виглядати не тільки дівчата, а й хлопці.

Улюблений елемент гардероба Заливака – взуття. Він обожнює бренди Marni, Jil Sander, Maison Margiela, Balenciaga.

Головний герой 11 сезону Холостяка прагне побудувати сім’ю з дівчиною, яка зацікавлена ​​в професійному розвитку і постійно вдосконалюється.

Також Михайлу дуже не подобається, коли дівчина під час розмови нецензурно висловлюється. Це може відразу відштовхнути чоловіка.

Холостяк 11 сезон 

11 сезон романтичного реаліті-шоу Холостяк стартує 5 березня о 19.00 на телеканалі СТБ. 

Традиційно в 1 випуску Холостяк познайомиться з учасницями, які прибудуть на Першу вечірку. 

Раніше стало відомо, що за серце холостяка побореться колишня дружина Андрія Богдана  Анна.

Фото: СТБ

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