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Каріна Зуєва |

Станемо ближче: Тіна Кароль представила додаток віртуальної реальності

Українська співачка Тіна Кароль презентувала перформанс у доповненій реальності та запустила челлендж.

Тина Кароль

Додаток Tina Karol співачка представила до виходу свого нового кліпу на пісню Хороший парень.

Для того, щоб віртуальна Тіна Кароль з’явилися поруч, достатньо завантажити додаток в App Store або Google Play. Щоправда, поки користувачі скаржаться на проблеми, але їх обіцяють усунути.

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У додатку артистка з’явилася в образі непокірної кокетки. На ній білий обтислий комбінезон.

– Так, це віртуально. Так, це віртуозно. Разом з новим кліпом я випустила перформанс у доповненій реальності. Натисни на старт і впусти мене в свій світ, станемо ближче, – написала артистка.

Співачка закликає знімати креативні відеоролики та позначати їх хештегом #хорошийпарень. Три найкращих отримають подарунки.

Тіна Кароль презентувала новий кліп

Сьогодні, 9 квітня, Тіна Кароль презентувала новий кліп на пісню Хороший парень. У відеоролику зірка постала в образі чоловіка.

Незважаючи на складність виконання рухів у манері танцю хіп-хоп героєм співачки, в кліпі вона знімалася без дублера.

Фото: Антон Кулаковський

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