Українська співачка Тіна Кароль презентувала перформанс у доповненій реальності та запустила челлендж.

Додаток Tina Karol співачка представила до виходу свого нового кліпу на пісню Хороший парень.

Для того, щоб віртуальна Тіна Кароль з’явилися поруч, достатньо завантажити додаток в App Store або Google Play. Щоправда, поки користувачі скаржаться на проблеми, але їх обіцяють усунути.

У додатку артистка з’явилася в образі непокірної кокетки. На ній білий обтислий комбінезон.

– Так, це віртуально. Так, це віртуозно. Разом з новим кліпом я випустила перформанс у доповненій реальності. Натисни на старт і впусти мене в свій світ, станемо ближче, – написала артистка.

Співачка закликає знімати креативні відеоролики та позначати їх хештегом #хорошийпарень. Три найкращих отримають подарунки.

Тіна Кароль презентувала новий кліп

Сьогодні, 9 квітня, Тіна Кароль презентувала новий кліп на пісню Хороший парень. У відеоролику зірка постала в образі чоловіка.

Незважаючи на складність виконання рухів у манері танцю хіп-хоп героєм співачки, в кліпі вона знімалася без дублера.

Фото: Антон Кулаковський