Принц Філіп – життя у фотографіях

Герцог Единбурзький Філіп помер у віці 99 років. Проте його життєвий шлях був насичений різними цікавими подіями.

Принц Філіп був дуже різносторонньою особистістю. Герцог займався благодійністю, був досвідченим пілотом, цікавився науковою діяльністю та мав гостре почуття гумору.

Добірку фото з життя принца Філіпа – дивіться на Фактах ICTV.

Так виглядав принц Філіп в однорічному віці. На фото хлопчик демонструє квіти. Знімок датують липнем 1922 року. Тоді ще ніхто навіть не міг здогадуватися, яке майбутнє чекатиме Філіпа.

На цій світлині принц Філіп перебуває у Королівській школі морських офіцерів. Саме в той період зародилися романтичні стосунки між герцогом та його майбутньою дружиною.

Відомо, що на столику в Єлизавети навіть стояла фотографія Філіпа у військово-морській формі.

Щасливі принц Філіп та Єлизавета II оголосили про свої заручини 10 липня 1947 року. Тоді герцог офіційно попросив руки Єлизавети у її батька, Георга VI.

Пишне весілля закохані зіграли відразу після того, як Єлизаветі виповнився 21 рік. Церемонія відбулася у Вестмінстерському абатстві 20 листопада 1947 року.

На цій світлині принц Філіп позує разом зі своєю дружиною та дітьми. Їх первісток, Чарльз, народився рівно через рік після весілля. А через два роки, в 1950-му, на світ з’явилася Анна.

Це сімейне фото, на якому зібралися всі діти принца Філіпа та Єлизавети II.

Третя дитина пари, принц Ендрю, народився в 1960 році. А ще через чотири роки на світ з’явився принц Едвард.

29 липня 1981 року спадкоємець престолу принц Чарльз одружився на Діані Спенсер. Відомо, що саме Філіп змусив старшого сина одружитися з Діаною.

На цій світлині принц Філіп та королева Єлизавета II позують на романтичній фотосесії, яку вони організували з нагоди 60-ї річниці весілля.

На цьому знімку герцог разом з дружиною йдуть на святкування, присвячене 90-річчю королеви. Світлина датована 2016 роком.

У 2021 році принц Філіп провів у лікарні майже місяць, йому зробили операцію на серці, а також вилікували від інфекції. На цій світлині герцог їде додому після 28-денної госпіталізації.

Історія кохання принца Філіпа та Єлизавети ІІ

Принц Філіп та королева Єлизавета II прожили у шлюбі 73 роки. Це найдовший королівський союз в історії Великої Британії.

Детальніше про знайомство та стосунки принца Філіпа та королеви Єлизавети II – читайте на Фактах ICTV.

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