Герцог Единбургзький принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. Факти ICTV підготували добірку цікавих фактів про чоловіка королеви Єлизавети II.

Принц Філіп вперше познайомився зі своєю майбутньою дружиною, тоді принцесою Єлизаветою, в 1934 році. Вони тоді були ще дітьми і наступного разу зустрілися через п’ять років.

До того, як стати чоловіком принцеси Єлизавети, принц Філіп був бідним. На його банківському рахунку було лише 12 пенсів.

Принц Філіп самостійно розробив дизайн весільного подарунка для дружини. Він подарував принцесі Єлизаветі обручки і браслет.

Заради принцеси Єлизавети він спеціально кинув палити до весілля.

У травні 1961 року принц Філіп став першим членом британської королівської сім’ї, який дав інтерв’ю для телебачення.

У 2016 році принц потрапив до топ-50 найбільш елегантно вбраних чоловіків року за версією британського журналу GQ.

15 грудня 2016 року принц Філіп побив рекорд довголіття серед чоловіків – нащадків королеви Вікторії. Раніше цей рекорд належав графу Вісборгу, який помер 5 травня 2012 року в віці 95 років 6 місяців і 5 днів.

Смерть принца Філіпа

Чоловік Єлизавети II принц Філіп помер за два місяці до свого 100-річчя.

Здоров’я принца Філіпа деякий час поволі погіршувалось. У травні 2017 року він навіть відмовився від королівських обов’язків.

Через смерть чоловіка королеви Єлизавети II на знакових будівлях у Британії приспустили прапори та оголосили період жалоби.

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