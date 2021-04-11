Чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп помер 9 квітня. Його поховають у Віндзорі 17 квітня. Коло осіб, що зможуть попрощатися з герцогом Единбурзьким, зменшили до 30 осіб – це діти та онуки принца Філіпа та королеви. Участь у церемонії похорон свого дідуся візьме принц Гаррі, а ось його дружина Меган Маркл не прилетить до Британії. Герцогиня Сассекська наразі вагітна другою дитиною і лікарі порекомендували їй залишитися у США, утримавшись від стомлюючих перельотів.

Це рішення Меган вже розкритикували низка британських ЗМІ. Водночас експерти з відносин між членами королівської сім’ї впевнені, що присутність Гаррі на жалобній церемонії допоможе йому примиритися з найближчими родичами.

Вся королівська сім’я дотримуватиметься трауру два тижні через смерть принца Філіпа. Водночас члени сім’ї продовжать відвідувати офіційні заходи та там, де це доречно, будуть з жалобними пов’язками.

Герцога поховають 17 квітня у королівському склепі каплиці Святого Георга у Віндзорському замку.

Жалобні заходи розпочнуться о 15.00 за місцевим часом (17.00 за київським часом, – Ред.) і транслюватимуться на телебаченні. За труною будуть йти члени королівської сім’ї, зокрема спадкоємець престолу Чарльз, принц Вельський. Королева відправиться в каплицю окремо.