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Марія Степанюк |

Меган Маркл пропустить похорон принца Філіпа – ЗМІ

Чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп помер 9 квітня. Його поховають у Віндзорі 17 квітня.

Меган Маркл и Гарри

Коло осіб, що зможуть попрощатися з герцогом Единбурзьким, зменшили до 30 осіб – це діти та онуки принца Філіпа та королеви. Участь у церемонії похорон свого дідуся візьме принц Гаррі, а ось його дружина Меган Маркл не прилетить до Британії.

Герцогиня Сассекська наразі вагітна другою дитиною і лікарі порекомендували їй залишитися у США, утримавшись від стомлюючих перельотів.

Це рішення Меган вже розкритикували низка британських ЗМІ. Водночас експерти з відносин між членами королівської сім’ї впевнені, що присутність Гаррі на жалобній церемонії допоможе йому примиритися з найближчими родичами.

Вся королівська сім’я дотримуватиметься трауру два тижні через смерть принца Філіпа. Водночас члени сім’ї продовжать відвідувати офіційні заходи та там, де це доречно, будуть з жалобними пов’язками.

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Герцога поховають 17 квітня у королівському склепі каплиці Святого Георга у Віндзорському замку.

Жалобні заходи розпочнуться о 15.00 за місцевим часом (17.00 за київським часом, – Ред.) і транслюватимуться на телебаченні. За труною будуть йти члени королівської сім’ї, зокрема спадкоємець престолу Чарльз, принц Вельський. Королева відправиться в каплицю окремо.

Джерело: The Telegraph

Фото: Getty Images

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