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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Людмила Грубник |

Меттью Перрі показав перший кадр знімального процесу спецепізоду Друзів

Американський актор та зірка серіалу Друзі Меттью Перрі поділився першим фото знімального процесу спеціального епізоду культового шоу.

Меттью Перрі показав перший кадр знімального процесу спецепізоду Друзів

Він розмістив його на своїй офіційній сторінці в Instagram.

– За кілька секунд до того, як з’їсти щітку для макіяжу. Не кажучи вже про возз’єднання з Друзями, – підписав фотографію Меттью Перрі.

Однак через деякий час він видалив її.

Попри це, фанати встигли зробити скрін кадру.

Мэттью Перри - Друзья

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Знімання спецепізоду Друзів

Стрімінговий сервіс HBO розпочав знімання продовдження серіалу Друзі.

Воно має вийти уже цьогоріч на HBO Max. Через пандемію коронавірусу початок знімального процесу переносили кілька разів.

Детальніше про знімання спеціального епізоду Друзів читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Screenrant, Matthew Perry

Фото: Getty Images

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