Найкращі фільми та актори за версією BAFTA-2021: список переможців премії

11 квітня відбулася церемонія нагородження преміями BAFTA-2021. Британська академія кіно і телевізійних мистецтв щорічно під час святкової церемонії відзначає найкращі світові фільми та найталановитіших акторів.

Через пандемію коронавірусу організатори ухвалили рішення провести церемонію в форматі онлайн-трансляції, на якій оголосили перших переможців премії 10 квітня, проте головні номінації притримали на 11 квітня.

Оголошення результатів пройшло в концертному залі Альберт-хол, який розташований в одному з районів Лондона.

Червону доріжку відвідали багато популярних акторів, зокрема Том Гіддлстон, Пріянка Чопра, Фібі Дайневор, Педро Паскаль, Г’ю Ґрант, Джеймс Макевой та інші знаменитості. Багато зірок Голлівуду приєдналися до події дистанційно.

Переможці премії BAFTA Awards-2021

Найкращий фільм – Земля кочівників (Nomadland)

Найкраща акторка – Френсіс Макдорменд, Земля кочівникі” (Nomadland)

Найкращий актор – Ентоні Хопкінс, Батько (The Father)

Найкращий режисер = Хлоя Чжао, Земля кочівників (Nomadland)

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Найкращий британський фільм – Перспективна дівчина (Promising Young Woman)

Найкраща музика до фільму – Душа (Soul)

Найкращий документальний фільм – Мій учитель – восьминіг (My Octopus Teacher)

Найкращий дебют британського письменника, режисера або продюсера – Ремі Вікс Його дім (His House)

Найкращий актор другого плану – Деніел Калуя, Юда і Чорний Месія (Judas and the Black Messiah)

Найкращий оригінальний сценарій – Перспективна дівчина (Promising Young Woman)

Найкраща акторка другого плану – Юн Е Чжон, Мінарі (Minari)

Найкраща операторська робота – Земля кочівників (Nomadland)

Найкращий не англомовний фільм – Ще по одній (Another Round), Данія

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Найкращий монтаж – Звук металу (Sound of Metal)

Найкращий анімаційний фільм – Душа (Soul)

Найкращий адаптований сценарій – Батько (The Father)

Найкращий акторський склад – Скали (Rocks)

Найкращий короткометражний анімаційний фільм – Сова і кішка (The Owl and the Pussy-Cat)

Найкращий короткометражний фільм – Фара Набулсі Теперішнє (The Present)

Найкраща робота художника-постановника – Манк (Mank)

Найкращі костюми – Ма Рейні: Мати блюзу (Ma Rainey’s Black Bottom)

Найкращі візуальні ефекти – Тенет (Tenet)

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Найкращий звук – Звуки металу (Sound of Metal)

Гільдія кіноакторів США

Гільдія кіноакторів США оголосила переможців 27-ї щорічної премії Screen Actors Guild Awards. Зокрема головні премії отримали актори Віола Девіс, Чедвік Боузман, Джилліан Андерсон, Джейсон Бейтман та інші.

Премію Гільдії за найкращий акторський склад здобула кінострічка режисера Аарона Соркіна Суд над чиказькою сімкою. Номінацію Найкраща жіноча роль отримала Віола Девіс за роль у фільмі Ма Рейні: мати блюзу. Водночас найкращим виконавцем чоловічої ролі став посмертно визнаний Чедвік Боузман за роботу в цій же кінокартині.