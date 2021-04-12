Оголений чоловік: нова рекламна кампанія будинку моди викликала суперечки у мережі

Нова рекламна кампанія італійського модного будинку Valentino викликала масу суперечок в мережі через оголеного чоловіка на одній з фотографій.
На одному з рекламних знімків з сумочкою з нової колекції позує оголений чоловік з довгим волоссям блондинистого кольору.
Коментатори розділилися – хтось хейтить це фото, інші порівнюють чоловіка з актором Джонні Деппом та захоплюються сміливістю і красою вигадки італійського модного будинку Valentino.
Сам модний будинок декларує кампанію як свободу самовираження і вдячність за безмежність індивідуальності.
На фото з нової рекламної фотографії позує сам фотограф – Майкл Бейлі-Гейтс зробив власний автопортрет.
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Реакція мережі на локдаун в Києві
З 5 квітня почався посилений карантин в Києві – громадський транспорт працює лише за спеціальними перепустками. Такий документ є тільки у працівників сфери критично важливої інфраструктури для міста.
З цієї причини решті українців потрібно їздити на велосипеді або користуватися послугами таксі. Якраз з таксі виникли труднощі, через великий попит цінник за послуги транспорту зріс у декілька разів.
Такий стан справ не влаштував жителів столиці, і вони вирушили скаржитися в соціальні мережі. Дивіться реакцію мережі на локдаун в Києві в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Valentino