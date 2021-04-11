Українська співачка Анастасія Приходько повідомила про те, що народила третю дитину.
Про це вона написала на своїй офіційній сторінці в Instagram. Водночас вона довго приховувала вагітність.
– Я не торгувала вагітністю. Це дуже особисте… Я дуже бережу сімейні цінності. Мені дуже хотілося і хочеться якомога довше захистити маленьку людину від великого дорослого світу, тим паче коли вона була ще лише у мене під серцем, – написала Анастасія Приходько.
За її словами, стати мамою втретє неймовірно.
Нині співачка доглядає за малюком.
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Кар’єра Приходько
Анастасія Приходько розповіла, що не вважає себе професійною виконавицею.
На її думку, вона ніколи в житті не займалася вокалом, тому і не може назвати себе професіоналом.
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Джерело: Анастасія Приходько
Фото: Анастасія Приходько