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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Людмила Грубник |

Я не торгувала вагітністю: Приходько народила третю дитину

Українська співачка Анастасія Приходько повідомила про те, що народила третю дитину.

Анастасія Приходько

Про це вона написала на своїй офіційній сторінці в Instagram. Водночас вона довго приховувала вагітність.

– Я не торгувала вагітністю. Це дуже особисте… Я дуже бережу сімейні цінності. Мені дуже хотілося і хочеться якомога довше захистити маленьку людину від великого дорослого світу, тим паче коли вона була ще лише у мене під серцем, – написала Анастасія Приходько.

За її словами, стати мамою втретє неймовірно.

Нині співачка доглядає за малюком.

 

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Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

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Кар’єра Приходько

Анастасія Приходько розповіла, що не вважає себе професійною виконавицею.

На її думку, вона ніколи в житті не займалася вокалом, тому і не може назвати себе професіоналом.

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Джерело: Анастасія Приходько

Фото: Анастасія Приходько

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