Співачка Ані Лорак, яка наразі проживає в Росії, заспівала українською на вечірці у Філіпа Кіркорова.

У сторіз на своїй сторінці в Instagram Ані Лорак поділилася відео, на якому вона разом з російським артистом Філіпом Кіркоровим співає українською. Зірки виконали композицію, яка називається Пісня про рушник.

Нагадаємо, що після початку війни на Донбасі та окупації Криму Росією, Лорак продовжувала виступати в країні-агресорі. Саме після цих подій зірка переїхала до Росії.

Крім цього, Ані Лорак з’явилася на вечірці разом зі своїм колишнім чоловіком Муратом.

Шанувальники артистки зазначили, що останнім часом співачка стала все частіше з’являтися на публіці в компанії екс-чоловіка.

Ані Лорак знову приїжджала в Україну

Співачка Ані Лорак приїхала в Україну та оприлюднила фото, на якому позує на тлі київсього ЦУМу.

У сторіз на сторінці в Instagram зірка показала знімок у студії однієї з українських радіостанцій. На світлині вона сидить у навушниках за столом та дає інтерв’ю.

Фото: Ані Лорак