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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Ані Лорак заспівала українською на вечірці у Кіркорова

Співачка Ані Лорак, яка наразі проживає в Росії, заспівала українською на вечірці у Філіпа Кіркорова.

Ани Лорак

У сторіз на своїй сторінці в Instagram Ані Лорак поділилася відео, на якому вона разом з російським артистом Філіпом Кіркоровим співає українською. Зірки виконали композицію, яка називається Пісня про рушник.

Нагадаємо, що після початку війни на Донбасі та окупації Криму Росією, Лорак продовжувала виступати в країні-агресорі. Саме після цих подій зірка переїхала до Росії.

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Крім цього, Ані Лорак з’явилася на вечірці разом зі своїм колишнім чоловіком Муратом.

Шанувальники артистки зазначили, що останнім часом співачка стала все частіше з’являтися на публіці в компанії екс-чоловіка.

Ані Лорак знову приїжджала в Україну

Співачка Ані Лорак приїхала в Україну та оприлюднила фото, на якому позує на тлі київсього ЦУМу.

У сторіз на сторінці в Instagram зірка показала знімок у студії однієї з українських радіостанцій. На світлині вона сидить у навушниках за столом та дає інтерв’ю.

Фото: Ані Лорак

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