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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Анастасія Дячкіна |

Бред Пітт і Зендея стануть провідними Оскара 2021

Ведучими на церемонії Оскар 2021 стануть актори Бред Пітт і Зендея.

Оскар 2021

Крім них статуетки будуть вручати Хоакін Фенікс, Харрісон Форд, Різ Уізерспун, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Холлі Беррі та інші знаменитості.

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Допис, поширений The Academy (@theacademy)

Найпрестижніші нагороди кіноіндустрії роздадуть в ніч з 25 на 26 квітня.

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Номінанти на Оскар

Американська кіноакадемія оголосила номінантів премії Оскар-2021. Сама 93 церемонія нагородження відбудеться 25 квітня. Зазвичай вона проходить у лютому, але через пандемію коронавірусу її перенесли.

Найбільшу кількість номінацій отримала драма Девіда Фінчера Манк. У номінації на кращу чоловічу роль представлений покійний Чедвік Боузман.

Повний список номінантів на Оскар 2021, дивіться на сайті Факти ICTV.

Фото: Getty Images

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