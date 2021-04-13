Ведучими на церемонії Оскар 2021 стануть актори Бред Пітт і Зендея.

Крім них статуетки будуть вручати Хоакін Фенікс, Харрісон Форд, Різ Уізерспун, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Холлі Беррі та інші знаменитості.

Найпрестижніші нагороди кіноіндустрії роздадуть в ніч з 25 на 26 квітня.

Номінанти на Оскар

Американська кіноакадемія оголосила номінантів премії Оскар-2021. Сама 93 церемонія нагородження відбудеться 25 квітня. Зазвичай вона проходить у лютому, але через пандемію коронавірусу її перенесли.

Найбільшу кількість номінацій отримала драма Девіда Фінчера Манк. У номінації на кращу чоловічу роль представлений покійний Чедвік Боузман.

Повний список номінантів на Оскар 2021, дивіться на сайті Факти ICTV.