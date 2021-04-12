Український гурт Воплі Відоплясова та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп на пісню Ми ростем. Трек присвячений діяльності української скаутської організації Пласт.

За словами учасників гурту ВВ, в основі треку Ми ростем лежить класичний старовинний текст, якому вже близько 100 років.

Кліп можна назвати сімейною роботою, адже у відеоролику брали участь всі діти Олега Скрипки.

– Ми ростем – це життєстверджуючий рок-гімн Пласту, національної організації скаутів України, що вже понад 100 років займається культурним та патріотичним вихованням дітей, – зазначили учасники гурту.

Інтерв’ю з Олегом Скрипкою

Український музикант, лідер гурту Воплі Відоплясова (ВВ) Олег Скрипка розповів про концерти з оркестром НАОНІ.

Олег Скрипка зазначив, що йому подобається виступати з НАОНІ, оскільки це дуже зіграний оркестр. Також музикант наголосив, що для нього робота – це свято.

Фото: Воплі Відоплясова