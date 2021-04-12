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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Гурт ВВ випустив кліп, у якому заспівав син Олега Скрипки

Український гурт Воплі Відоплясова та син Олега Скрипки Устим випустили спільний кліп на пісню Ми ростем. Трек присвячений діяльності української скаутської організації Пласт.

Вопли Видоплясова

За словами учасників гурту ВВ, в основі треку Ми ростем лежить класичний старовинний текст, якому вже близько 100 років.

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Кліп можна назвати сімейною роботою, адже у відеоролику брали участь всі діти Олега Скрипки.

– Ми ростем – це життєстверджуючий рок-гімн Пласту, національної організації скаутів України, що вже понад 100 років займається культурним та патріотичним вихованням дітей, – зазначили учасники гурту.

Інтерв’ю з Олегом Скрипкою

Український музикант, лідер гурту Воплі Відоплясова (ВВ) Олег Скрипка розповів про концерти з оркестром НАОНІ.

Олег Скрипка зазначив, що йому подобається виступати з НАОНІ, оскільки це дуже зіграний оркестр. Також музикант наголосив, що для нього робота – це свято.

Фото: Воплі Відоплясова

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