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Каріна Зуєва |

Інопланетні шрами: співачка Граймс показала нове тату

Кохана американського винахідника Ілона Маска, співачка Граймс (справжнє ім’я – Клер Буше) показала тату на спині, зроблене білими чорнилами.

Граймс

Граймс поділилася фотографією, на якій постала оголеною до пояса. Дівчина оголила спину, тим самим продемонструвавши своє нове тату, нанесене білими чорнилами.

За словами Граймс – це інопланетні шрами.

– Це дуже боляче, і мені потрібно поспати. Тату буде червоним протягом декількох тижнів. Потім будуть прекрасні інопланетні шрами, – написала артистка.

Це не перше татуювання коханої Маска, пов’язане з прибульцями. В області великого пальця на руці дівчини зображена голова іншопланетника.

Ілон Маск і Граймс показали первістка

На початку лютого Ілон Макс і Граймс показали свого сина, якого назвали X Æ A-12 (Екс Еш Ей Твелв).

Малюк з’явився на цей світ 4 травня 2020 року.

Граймс розмістила знімок, на якому тримає сина на руках, в той час як він розглядає антропоморфний об’єкт. Маск опублікував фото, де хлопчик кумедно висунув язика.

Фото: Граймс 

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