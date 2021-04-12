40-річна зірка фільму Сам удома Маколей Калкін вперше став батьком.

Його кохана Бренда Сонг у понеділок, 5 квітня, народила сина.

Хлопчика назвали Дакота – на честь сестри Калкіна, яка померла в 2008 році. Це перша дитина для обох акторів.

– Ми дуже раді! – заявила пара.

Пара познайомилася на зйомках фільму в Таїланді кілька років тому. Там їхня дружба переросла у кохання, і вони повернулися вже разом.

Біографія актора

26 серпня американський актор Маколей Калкін відсвяткував день народження – йому виповнилося 40 років.

Голлівудський актор став популярним в 10 років, зокрема завдяки фільму Сам удома.

Однак Маколей Калкін відомий не тільки завдяки ролі Кевіна. Біографію та цікаві факти про Маколея Калкіна читайте в нашому матеріалі.

Джерело: Esquire