40-річна зірка фільму Сам удома Маколей Калкін вперше став батьком.
Його кохана Бренда Сонг у понеділок, 5 квітня, народила сина.
Хлопчика назвали Дакота – на честь сестри Калкіна, яка померла в 2008 році. Це перша дитина для обох акторів.
– Ми дуже раді! – заявила пара.
Пара познайомилася на зйомках фільму в Таїланді кілька років тому. Там їхня дружба переросла у кохання, і вони повернулися вже разом.
Біографія актора
26 серпня американський актор Маколей Калкін відсвяткував день народження – йому виповнилося 40 років.
Голлівудський актор став популярним в 10 років, зокрема завдяки фільму Сам удома.
Однак Маколей Калкін відомий не тільки завдяки ролі Кевіна. Біографію та цікаві факти про Маколея Калкіна читайте в нашому матеріалі.
Джерело: Esquire