Американський актор Генрі Кавілл показав свою кохану. Нею виявилася дівчина на ім’я Наталі.

Генрі Кавілл опублікував фото, на якому зображений з Наталі Віскузо – співробітницею продюсерської компанії Legendary Pictures. На знімку пара грає в шахи.

– Це я виглядаю спокійним і впевненим незадовго до того, як моє гарне та блискуче кохання Наталі знищила мене в шаховій партії, – написав Кавілл.

Дівчина також продублювала фото в своєму Instagram.

– Вчу мого дорогого Генрі грати в шахи. Або, можливо, він дозволяє мені вигравати? – підписала знімок Наталі.

Про особисте життя актора мало відомо, однак практично всі стосунки Генрі були швидкоплинними.

Кавілл відомий за фільмами Відьмак, Ліга справедливості, Бетмен проти Супермена, Людина зі сталі тощо.

Генрі Кавілл зібрав комп’ютер

У липні 2020 року Генрі Кавілл власноруч зібрав комп’ютер, чим похвалився перед своїми шанувальниками.

Така ситуація не залишилася без уваги та породила меми. Гумористи пропонували Генрі залишити кар’єру актора та стати комп’ютерним майстром.

Фото: Генрі Кавілл