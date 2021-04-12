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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Каріна Зуєва |

Помер зірка серіалу Клан Сопрано Джозеф Сіраво

Американський актор Джозеф Сіраво помер. Артистові було 64 роки.

Джозеф Сираво

Зірка серіалу Клан Сопрано помер після тривалої боротьби з раком 11 квітня. Сумною звісткою поділився колега Джозефа, актор Гаррі Пасторе.

– Спочивай з миром, мій любий друже, ти переніс важкий бій. Мені тебе не вистачатиме. Побачимося на тій стороні, – написав Пасторе.

Сіраво почав зніматися в кіно в 1973 році, тоді він зіграв у фільмі Шлях Карліто. Також Джозеф відомий ролями в таких кінострічках, як У пошуках одноокого Джиммі, Закон і порядок, Брудні мокрі гроші тощо.

Помер Пол Ріттер

Британський актор Пол Ріттер помер 5 квітня у віці 55 років. У нього була пухлина мозку.

Актор відомий за роллю в серіалі Чорнобиль, де він зіграв Анатолія Дятлова.

Фото: Depositphotos

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