Американський актор Джозеф Сіраво помер. Артистові було 64 роки.

Зірка серіалу Клан Сопрано помер після тривалої боротьби з раком 11 квітня. Сумною звісткою поділився колега Джозефа, актор Гаррі Пасторе.

– Спочивай з миром, мій любий друже, ти переніс важкий бій. Мені тебе не вистачатиме. Побачимося на тій стороні, – написав Пасторе.

Сіраво почав зніматися в кіно в 1973 році, тоді він зіграв у фільмі Шлях Карліто. Також Джозеф відомий ролями в таких кінострічках, як У пошуках одноокого Джиммі, Закон і порядок, Брудні мокрі гроші тощо.

Помер Пол Ріттер

Британський актор Пол Ріттер помер 5 квітня у віці 55 років. У нього була пухлина мозку.

Актор відомий за роллю в серіалі Чорнобиль, де він зіграв Анатолія Дятлова.