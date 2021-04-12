Український композитор та музикант Руслан Квінта розповів про 1 113 стрибків з парашутом, порівняв український та російський шоубізнес, а також зізнався, що його пісні можуть коштувати до $ 5 тис.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Руслан Квінта розповів про свою творчість, головні життєві цілі та пояснив чому більше не цікавиться Євробаченням.

Позитивна сторона карантину – як Квінта адаптувався до нього

– Як карантин вплинув на вас?

– Я вже близько року абсолютно не залежу від засобів масової інформації. Я себе від цього ізолював і навпаки більше сконцентрував увагу на фізичному здоров’ї, на собі, на різних практиках, самореалізації і, звичайно ж, на музиці. Зараз у мене багато цікавої роботи, тому карантин прекрасно на мене вплинув. У мене стало більше вільного часу і мені є чому і кому себе присвячувати.

– На карантині ви разом зі своєю обраницею випустили дуетну пісню і кліп Водоспад. Чи плануєте ви і далі розвиватися у якості артиста?

– Розвиватися потрібно завжди і не тільки в якості артиста. У мене з’явилося бажання зробити щось нове і я його здійснив. Чи будемо ми робити щось ще? Можливо. Залежить від того, які стоять цілі.

У нашому випадку – це бажання ділитися з людьми своїм настроєм, станом, нести позитив і світло в маси. Тому я вважаю, що це прекрасно.

Духовні практики, спорт та свобода

– Ви вже давно займаєтеся йогою. Чому обрали саме цей вид духовних практик?

– Йогою я займався протягом восьми років. Але нещодавно я призупинив цей процес, оскільки вже отримав те, що хотів.

Займаючись йогою, ми всі проходимо певні етапи. Ми йдемо вперед і йога нам відкриває цікаві двері. І ось коли ти в ці двері входиш, ти отримуєш те, чого бажаєш.

– Як зараз підтримуєте свою фізичну форму?

– Сьогодні я присвячую себе заняттям кунг-фу і дотримуюся дієти. Здебільшого їм м’ясо, яйця та рибу. Але у мене все йде в балансі: можу один тиждень сидіти на фруктах, а наступний – на кефірі. Я навчив своє тіло диктувати мені те, що воно хоче.

Дуже важливо вміти слухати своє тіло. Але все це приходить тоді, коли ти починаєш більше усвідомлювати і розумієш, до чого ти прагнеш. Найголовніше в нашому житті – знайти свободу. Дуже важливо усвідомити, що ми всі занадто залежні. Ми самі створюємо собі егрегорів, яким поклоняємося. Сьогодні я розумію, що моя головна мета – це свобода, за яку я буду всіляко боротися.

– А як знайти цю свободу?

– До цього кожна людина приходить самостійно. Мені ніхто ніколи не говорив: піди на йогу або ще кудись. Важливо просто слухати себе та своє тіло.

Людський організм – це ідеальне творіння, яке створене чимось вищим. Якщо його слухати і бути завжди з ним у діалозі, то ти можеш дуже багато для себе відкрити. Зрозуміло, що цей шлях непростий. У моєму випадку він триває і зараз.

Якщо ти хочеш жити, розвиватися і бути щасливим, то тільки ти сам можеш цього досягти. Жодні поради, підказки та вчителі тобі в цьому не допоможуть. Все залежить від тебе і від того, наскільки ти готовий змінюватися і себе в чомусь обмежувати. Завжди треба бути в балансі з собою, з природою і зі Всевишнім.

– Ви займалися парашутним спортом. Чи продовжуєте зараз цю справу?

– Я це робив лише тому, що я виріс біля аеродрому, де завжди за цим спостерігав. Загалом я здійснив 1 113 стрибків, але в якийсь момент стався внутрішній стоп. І, чесно кажучи, я став цього боятися, з’явився страх.

Тим більше у мене були різні позаштатні випадки: і відмова парашута, і відмова двигуна літака, і жорсткі приземлення. Все це накопичувалося і в якийсь момент я відчув, що мені вже просто не потрібно випробовувати себе, долю та викид адреналіну. Так, це кайф, але важливо вчасно зупинитися, тому що це небезпечний вид спорту.

Скільки коштує хіт від Руслана Квінти та чому він ними не заробляє

– Більшість хітів українського шоу-бізнесу написали саме ви. Скільки коштує готова пісня від Руслана Квінти?

– У кожної пісні є певна собівартість. Дуже важливо розуміти, що все коштує грошей і це нормально. Кожна людина, яка бере участь в процесі, хоче на цьому заробляти. Треба заплатити за аранжування, за текст, за зведення, за роботу звукорежисера і додаткові інструменти.

Гарна пісня може коштувати до $ 5 тис. Але якщо врахувати те, що аранжування коштує $ 2,5 тис, текст $ 1,5 тис, а зведення – $ 1 тис, то якщо я зароблю $ 500 з пісні – це буде чудово. Буває таке, що я ще й потрапляю на гроші. Тому що я можу в пісню всунути щось таке, що потягне за собою великі витрати. Але це моя примха і я цього бажаю.

– Як відбувається процес створення пісень? Що вам необхідно для того, щоб надихнутися і написати новий трек?

– Я можу писати музику постійно і безперервно. У мене є такий дар або талант, коли я перебуваю в потоці і творю.

Написати пісню – це нескладно. Складно знайти в своїй музиці артиста, якому ти цю музику адресуєш. Потрібно знайти його ноти, його сильні місця, його емоційну складову, яка зможе максимально розкрити цю пісню і зробити її повноцінною. Але тут мені допомагає чуйка і величезне бажання написати нову композицію.

– Чи пишете ви пісні на замовлення?

– Так було завжди. Але зараз це трапляється вкрай рідко, оскільки у мене багато роботи, пов’язаної з телебаченням та різними проектами.

Я вже трансформував себе на інший творчий шлях і зараз я більше ділюся досвідом та знаннями. Іноді ця робота займає дуже багато часу і на творчість вже немає ні сил, ні бажання. Тому я бережу себе і пишу тільки тоді, коли я цього дуже сильно хочу. Крайня пісня, яку я написав – Поруч для Микити Алєксєєва і Казки.

– За всю свою кар’єру ви написали неймовірно багато пісень. Ви коли-небудь підраховували їх кількість? Або, може, у вас є статистика?

– Колись кількість пісень рахував мій поет Віталій Куровський, але це було десь у 2005 році. На той час у нас було близько 2500 треків. Вже пройшло багато років з того моменту, пісні регулярно писалися. Але я не думаю, що їх треба рахувати.

Найголовніше, щоб після мене залишилося щось прекрасне. Це і є мета мого перебування тут – залишити після себе добрий слід, який буде про мене нагадувати якийсь час. Для автора це завжди дуже важливо. Та й для будь-якої людини важливо, щоб її пам’ятали як можна довше.

Євробачення – чому Квінта відмовився від конкурсу

– Уже зовсім скоро відбудеться Євробачення-2021. Як проходить підготовка до конкурсу в Нідерландах? Чи берете ви участь в цьому процесі?

– Ні. Я три роки був музичним продюсером Нацвідбору, який проводить телеканал СТБ, і займався підбором артистів, які прагнули представити Україну на Євробаченні. З минулого року я більше не займаюся конкурсом. Нещодавно я мав можливість бути на відборі нової пісні для гурту Go-A. Я був експертом у виборі композиції, але якихось глобальних рішень я не міг ухвалювати.

Я хочу сказати, що тема Євробачення для мене закрита. Це прекрасний конкурс і хороший досвід, але він дуже витратний по здоров’ю та енергії. Я зробив три сезони і цього досить.

– Як вам нова конкурсна пісня гурту Go-A Шум?

– Пісня Шум є абсолютним обличчям цього колективу. У них чудово виходить робити музику, змішуючи фолк та електроніку. У вокалістки неймовірний вокал, вона себе прекрасно почуває в цих композиціях і це найголовніше. Це абсолютно їхня музика, яку вони несуть в маси та діляться своєю творчістю.

– Як оцінюєте шанси України на перемогу в конкурсі Євробачення-2021?

– Євробачення – це дуже специфічний конкурс. Іноді перемагає зовсім не те, що повинно перемогти. Оцінювати шанси на перемогу пісні Шум я не буду. Я точно знаю, що цей трек буде поміченим і про нього будуть говорити. А коли є про що поговорити – це прекрасно.

Україна vs Росія – чий шоу-бізнес лежить на лопатках

– Зараз український шоу-бізнес дуже змінився. Як ви ставитеся до сучасних трендів?

– Сьогодні дійсно багато різної музики, вона стала легкодоступною в плані створення. Оскільки зараз існує багато програм, які самі можуть написати за вас пісню. Але все одно жоден штучний інтелект не переможе справжню творчість, яку створила людина.

Те, що молоді виконавці створюють нові тренди – це прекрасно, вони задають новий ритм життя. Підростає молодь і вона абсолютно по-іншому сприймає музику і світ. Але і ми, люди, які вже давно в цій сфері, теж на це звертаємо увагу.

– Чию творчість з українського шоу-бізнесу можете виділити?

– Я щиро радію, коли в українському шоу-бізнесі з’являються такі імена, як Діма Монатик або Іван Дорн. А також молоді виконавці, які беруть участь у різних конкурсах, типу Євробачення. Наприклад, у нас є дуже цікавий хлопець – самородок Андрій Хайат.

І кожен день з’являються якісь нові обличчя. Є артисти, які прийшли в цей світ музики не просто так. Таких людей я завжди відчуваю і можу про них говорити.

– Що можете сказати з приводу сучасної творчості російського шоу-бізнесу? За ким слідкуєте?

– Там теж з’являються молоді цікаві виконавці. Оскільки зараз час контенту, то всім важливо зробити щось незвичайне та особливе. Хтось шукає якісь аналоги, за якими потім працює, а хтось створює щось своє.

Наприклад, в Росії є виконавиця Монеточка – дуже цікава для мене особистість. Також ненадовго з’являються молоді артисти рівня Моргенштерна або Елджея, які цікаві молоді. Але сказати, що це якась глобальна творчість – не можу, тому що люди не мають елементарної музичної освіти.

Сьогодні не вистачає мелодійних пісень і повноцінно музичного концепту. У Росії відсотків 60 – це українські таланти, які просто працюють на тому ринку. Наприклад, Костянтин Меладзе, Ігор Крутий, Світлана Лобода.

– Чим відрізняється український шоу-бізнес від російського?

– Я вважаю, що ми трохи попереду і так було завжди. Тому що ми ближче до Європи і до Західної культури. Ми цією культурою просочуємося і в підсумку створюємо щось своє.

– Чи потрібна, на вашу думку, музична освіта для артиста?

– Я завжди кажу, що музиці треба вчитися. Якщо ти прийшов у цю сферу, то потрібно мати хоча б базову музичну освіту. В іншому випадку ти тут ненадовго, оскільки не зможеш довго себе реалізовувати. Коли зникають артисти і ми їх не чуємо, причина лише в тому, що їм не вистачило знань рухатися далі.

Музика передбачає величезний спектр знань і важливо, щоб людина розуміла те, чим вона займається. Хоча бувають випадки, коли артисту не потрібна музична освіта. Він просто пише пісню Besame Mucho і стає історією цього світу.

Але я, як людина з вищою музичною освітою, розумію, що я вже 22 роки в цій сфері лише тому, що я займався музикою професійно та серйозно. І я продовжую працювати, у мене все ще є потенціал та сили. Чи вистачить Івана Дорна або Діми Монатика на років 15? Ну подивимося.

– Які у вас плани на 2021 рік? І щодо творчості, і щодо особистого життя.

– Плани – грандіозні. І в творчості, і в особистому житті є куди прагнути. Все найцікавіше тільки попереду. Я так завжди і кажу собі.

Інтерв’ю з солісткою гурту Go-A

Український електро-фолк-гурт Go-A готується до Євробачення-2021 Нідерландах.

Унікальність гурту полягає в поєднанні сопілки, сучасного електронного ритму і старовинної техніки вокалу. Go-A виконає україномовну пісню Шум. Солістка гурту Катерина Павленко розповіла про підготовку до конкурсу, любов до української культури та нову пісню.