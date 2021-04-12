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Каріна Зуєва |

Проблеми серйозніші, ніж здається: Юрій Нікітін про здоров’я Андрія Данилка

Український продюсер Юрій Нікітін розповів про серйозні проблеми Андрія Данилка зі здоров’ям.

Юрій Нікітін

За словами Нікітіна, Данилко відчував сильну депресію після 2007 року. Хоч наразі артист і позбувся її, зі здоров’ям все одно не все гаразд.

– Довгий час він не міг творити, генерувати, виступати, нічого не міг робити. В нього більш серйозні проблеми зі здоров’ям, ніж може здатися. Велика група фахівців над цим працює. Не тільки лікарі з України, а й з інших європейських країн, – сказав продюсер.

Також Нікітін розповів, що в цьому році проекту Вєрка Сердючка виповнюється 30 років. На честь ювілею вони готують нову пісню та кліп, а також ряд сюрпризів для шанувальників.

Андрій Данилко про здоров’я

В одному з інтерв’ю Андрій Данилко розповів про проблеми зі здоров’ям. Артист зазначив, що недуга позначається на його зовнішності та працездатності.

Також він сказав, що набрав у вазі не через раціон, а через захворювання. Співак наголосив, що займається лікуванням.

Фото: Юрій Нікітін

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