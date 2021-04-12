Український продюсер Юрій Нікітін розповів про серйозні проблеми Андрія Данилка зі здоров’ям.

За словами Нікітіна, Данилко відчував сильну депресію після 2007 року. Хоч наразі артист і позбувся її, зі здоров’ям все одно не все гаразд.

– Довгий час він не міг творити, генерувати, виступати, нічого не міг робити. В нього більш серйозні проблеми зі здоров’ям, ніж може здатися. Велика група фахівців над цим працює. Не тільки лікарі з України, а й з інших європейських країн, – сказав продюсер.

Також Нікітін розповів, що в цьому році проекту Вєрка Сердючка виповнюється 30 років. На честь ювілею вони готують нову пісню та кліп, а також ряд сюрпризів для шанувальників.

Андрій Данилко про здоров’я

В одному з інтерв’ю Андрій Данилко розповів про проблеми зі здоров’ям. Артист зазначив, що недуга позначається на його зовнішності та працездатності.

Також він сказав, що набрав у вазі не через раціон, а через захворювання. Співак наголосив, що займається лікуванням.

Фото: Юрій Нікітін