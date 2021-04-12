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Валентина Чорна |

У спідній білизні: Анастасія Приходько показала фігуру після третіх пологів

Українська співачка Анастасія Приходько продемонструвала свою фігуру після третіх пологів.

Анастасія Приходько

У сторіз на сторінці в Instagram Анастасія Приходько оприлюднила фото, на якому показала, як змінилася її фігура після народження третьої дитини. У кадрі зірка позує у чорній спідній білизні.

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Також співачка показала свій зовнішній вигляд після других пологів у 2015 році, коли на світ з’явився син Гордій.

– Ну, втретє фігура ще нічого. Але ще багато роботи, – зазначила Настя.

  • анастасія приходько
  • анастасія приходько
  • анастасія приходько
  • анастасія приходько
У спідній білизні: Анастасія Приходько показала фігуру після третіх пологів / 2 фотографии

Анастасія Приходько народила третю дитину

Українська співачка Анастасія Приходько народила третю дитину та розповіла, чому довго приховувала свою вагітність.

Зірка зізналася, що береже сімейні цінності, тому не хотіла піаритися на вагітності. За словами співачки, стати мамою втретє – неймовірно.

Фото: Анастасія Приходько

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