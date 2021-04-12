Українська співачка Анастасія Приходько продемонструвала свою фігуру після третіх пологів.

У сторіз на сторінці в Instagram Анастасія Приходько оприлюднила фото, на якому показала, як змінилася її фігура після народження третьої дитини. У кадрі зірка позує у чорній спідній білизні.

Також співачка показала свій зовнішній вигляд після других пологів у 2015 році, коли на світ з’явився син Гордій.

– Ну, втретє фігура ще нічого. Але ще багато роботи, – зазначила Настя.







У спідній білизні: Анастасія Приходько показала фігуру після третіх пологів / 2 фотографии

Анастасія Приходько народила третю дитину

Українська співачка Анастасія Приходько народила третю дитину та розповіла, чому довго приховувала свою вагітність.

Зірка зізналася, що береже сімейні цінності, тому не хотіла піаритися на вагітності. За словами співачки, стати мамою втретє – неймовірно.

Фото: Анастасія Приходько