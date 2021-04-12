Син Єлизавети II принц Ендрю розповів, як королева переживає смерть принца Філіпа.
61-річний Ендрю, зізнався, що Єлизавета ІІ переносить втрату принца Філіпа важче, ніж будь-хто інший з королівської родини.
Також Ендрю зазначив, що його батько був дуже спокійною людиною, до нього завжди можна було звернутися за порадою та підтримкою.
– Королева, як і слід було очікувати, є неймовірно стійкою людиною. Вона описала смерть Філіпа як те, що залишило величезну порожнечу у її житті. Але ми, сім’я і ті, хто поруч, збираємося разом, щоб підтримати її, – зізнався Ендрю.
Принц Едвард, наймолодший син Єлизавети II, зазначив, що смерть Філіппа стала великим потрясінням для їхньої родини.
– Хто б не намагався підготуватися до чогось подібного, це все одно страшне потрясіння. І ми все ще намагаємось з цим змиритися. І це дуже, дуже сумно, – сказав Едвард.
Дружина Едварда Софі наголосила, що принц Філіп був дуже чуйною людиною.
Смерть принца Філіпа
Герцог Единбурзький принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років.
Чоловіка королеви Єлизавети II поховають 17 квітня у каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Похорон пройде у колі близьких людей без церемонії прощання. У зв’язку зі смертю Філіпа у Британії оголосили 30-денний період жалоби.
Фото: Getty images
Джерело: BBC