Українські бренди стають дедалі популярнішими в усьому світі. Вони інноваційні, стильні, яскраві та приваблюють своїм новим поглядом на моду.

NCYZIP, Staff і Blvck Limit уже встигли отримати своє визнання на світовому і вітчизняному ринках. Вони – вираження сучасної моди та приклад успішного бізнесу.

Розробники цих брендів довели, що в Україні можна створити успішний, якісний і популярний бізнес у сфері індустрії моди. Вони мають шалений попит та отрмали прихильність молоді завдяки доступним цінам та високій якості.

Творці вміло відчувають, як догодити клієнтам та зробити не просто трендовий, а концептуальний та стильний одяг.

Факти ICTV поспілкувалися з творцями NCYZIP, Staff та Blvck Limit про актуальні тренди, правильно підібраний гардероб та про секрет успіху на українському ринку.

NCYZIP

Історія створення бренду

Бренд, що спеціалізується на створенні одягу-конструктора, заснували у 2019 році дизайнерка Наталія Фіщенко і блогерка Марія Тимошенко.

Дівчат непокоїла проблема гіперспоживання у світі, тому вони вирішили створити такий одяг, який зробив би свій внесок у розв’язання цієї проблеми.

– Ми в NCYZIP хочемо змінити встановлену модель споживання, за якої законодавці швидкої моди створюють яскравий, але короткочасний тренд і продають нам якомога більше товарів під цей шум.

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За основу взято ідею створення багатофункціонального одягу. Його особливість у тому, що ви можете самостійно змінювати колір або довжину тренча, замість того, щоб купувати новий.

Для виготовлення одягу бренд використовує власну переробку деніму та повторне використання речей для створення нових виробів.

У такий спосіб куртка може перетворитися на комбінезон, сукню, пальто або жилет. Для того, щоб змінити дизайн пуховика, плаща або джинсів, потрібно просто замінити одну з деталей.

– Тренч-конструктор має у своєму складі шість елементів, і за наявності, наприклад, трьох додаткових, дівчина може створити майже 40 різних варіацій тренчів, курток і жилетів, – наголошують у NCYZIP.

Кожен елемент можна купити окремо. Це залежить від ваших уподобань.

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Завдяки інноваційній ідеї одягу-конструктора, NCYZIP популярний не лише в Україні, а й за кордоном.

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Підбірка популярних луків

Завдяки своїй концепції одягу-конструктора, усі товари можна використовувати як самостійні одиниці гардеробу або поєднувати їх один з одним.

Щоб перетворити жилетку на пуховик або куртку, потрібно лише пристебнути один з елементів.

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Усі шість елементів можна купити окремо: рукави коштують 995 грн, а основа – 3 500 грн.

Загалом ціна цього луку – 8 500 грн. Також усі елементи можна комбінувати між собою та створювати новий предмет гардеробу.

Крім того, в асортименті є комбінезони-унісекс із переробленої бязі й деніму.

Хоча у NCYZIP є як більш жіночний одяг, так і більш чоловічий, творці не прив’язують його до певного гендеру.

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Засновники бренду NCYZIP – прихильники принципу роботи з мінімальною кількістю речей.

Творці заявляють, що націлені на розробку універсальних речей, які в майбутньому можуть стати бестселерами.

На українському ринку цей одяг став популярним завдяки унікальності крою та високій якості матеріалів.

Якщо ви любите виділятися з натовпу, то одяг від бренду NCYZIP точно вам сподобається.

Staff

Staff – бренд, який спеціалізується на розвитку вуличного стилю.

Бренд робить акцент на своїй універсальності та створює як базові, так і унікальні предмети гардеробу.

Історія створення бренду

У 2013 році двоє братів вирішили створити бренд молодіжного спортивного одягу за доступними цінами. На той час український ринок був переповнений китайськими аналогами відомих виробників.

Компанія стала популярною серед молоді, оскільки вона випускає одяг у стилі streetstyle.

Тоді засновники були націлені на те, щоб виробляти якісний одяг за доступною ціною.

– Ми хочемо, щоб люди розуміли, що доступна ціна може бути і за якісну продукцію, – відзначає Staff.

Наразі бренд активно розширює свій асортимент та випускає чоловічі, жіночі колекції та одяг для дітей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Staff (@staff_clothes_original)

Крім цього, щосезону вони створюють лімітовані колекції обмеженим тиражем з унікальними принтами.

Такі колекції дуже швидко розкуповуються і дуже популярні серед молоді.

Серед останніх колекцій були: UKR DROP, JAPAN та CUSTOM.

Вони випускаються обмеженим тиражем і завжди швидко закінчуються, бо мають великий попит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Staff (@staff_clothes_original)

Так, під час створення колекції JAPAN дизайнери надихалися японською культурою і специфічними та яскравими малюнками, які переносили на одяг.

Крім цього, бренд робить великий акцент на базовому гардеробі та його різноманітті. Вони завжди відкриті до нових експериментів.

– Ми постійно використовуємо різні матеріали й фасони речей, від базових однотонних, які є універсальним одягом на кожен день, до оверсайзу з принтами в нестандартних місцях, – зазначають дизайнери.

Творці роблять акцент на тому, що базовий гардероб не має бути моноколірним.

Для цього у них існує колекція під назвою Staff Basic, яка спеціалізується на однотонних футболках, худі, штанах і куртках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Staff (@staff_clothes_original)

Підбір популярних луків

На своїй сторінці в Instagram бренд зробив окрему рубрику Вечірній лук, де публікуються готові образи з бестселерами з різних колекцій.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Staff (@staff_clothes_original)

Ціни предметів зі скомбінованого образу:

шапка – 210 грн;

світшот 2013 overs – 550 грн;

джинси z c1 regular – 670 грн;

зимова куртка cold bordo 1070 грн.

Ціна усіх елементів становить 2 500 грн.

Blvck Limit

Історія створення бренду

Blvck Limit створили у 2013 році, коли ринок був повністю відкритим для нових українських дизайнерів. Він спеціалізується на базових предметах гардеробу в мінімалістському стилі.

Творці роблять акцент на свободі вираження поглядів без обмежень.

Свій перший успіх творці здобули завдяки подовженим мантіям із незвичайними силуетами.

У Black Limit доволі багато асиметричного крою, який використовується в дизайні одягу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BLVCK LIMIT® (@blvcklimit)

Дизайнери створюють найчастіше унісекс-одяг, але також бувають і жіночі колекції.

Вони працюють із базовими відтінками та роблять акцент на пошитті.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BLVCK LIMIT® (@blvcklimit)

Бренд націлений на створення одягу в таких стилях, як: стріт, мілітарі, урбан та грандж.

Середня ціна лонгсліву становить 1550 грн.

Штани в середньому коштують 1050 грн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BLVCK LIMIT® (@blvcklimit)

Історії створення цих брендів надихають і наочно демонструють, наскільки активно розвивається індустрія моди в Україні. Творці роблять свій внесок у розвиток світової моди та створюють унікальні речі.

Наші виробники все більше виходять на зарубіжний ринок та знаходять там нових прихильників.

Важливо підтримувати розвиток українського виробництва, стежити за вже популярними брендами та придивлятися до тих, хто тільки починає свій шлях у цій індустрії.