Південнокорейський гурт BTS встановив новий рекорд у щотижневому хіт-параді Billboard Global 200.

BTS – це перший гурт в історії синглів Billboard Global 200 з п’ятьма топ-10 хітами. Лідерські позиції зайняли такі треки, як Dynamite, Film Out, Life Goes On, Savage Love та Blue & Grey.

Бойзбенд розпочав своє існування в 2013 році. Він налічує сімох учасників.

У чарті Billboard Global беруть участь пісні з усього світу. Результати першого хіт-параду були опубліковані у вересні 2020 року.

BTS встановив YouTube-рекорд

У серпні 2020 року гурт BTS встановив світовий рекорд на YouTube. Їхній відеокліп на пісню Dynamite всього за добу зібрав понад 100 млн переглядів.

Трек Dynamite – це перша англомовна композиція південнокорейського гурту.