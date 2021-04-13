Вийшла друга серія реаліті-шоу української співачки Насті Каменських Девочки рулят.

У новій серії шанувальники виконавиці побачать, як Настя Каменських разом зі своєю мамою Лідією та подругою Анею орендували автівку, вели боротьбу за продукти в магазині та розмовляли з лікарем-дієтологом з приводу раціону під час відпочинку.

Несподіваним став музичний сюрприз, який організував чоловік виконавиці Потап. Таким чином він передав привіт своїй дружині, чим зворушив її до сліз.

– Льоша – це завжди сюрприз. Чесно зізнаюся, що чекала від нього якусь звістку, але не просто повідомлення. Я знала, що він передасть мені привіт якимось незвичайним чином. Це так романтично, я безмежно скучила та дуже хочу його обійняти, – сказала Настя.

Також дівчата поділилися рецептом приготування ризото. Друга серія digital-реаліті завершилася вечерею Насті з мамою та Анею.

Реаліті-шоу Девочки рулят

Зйомки шоу Насті Каменських Девочки рулят проходять у Мексиці в місті Тулум, куди зірка вирушила зі своєю мамою Лідою, найкращою подругою Анею, помічницями Ілоною та Лерою.

Перший сезон шоу матиме 10 серій, які виходитимуть щовівторка та щочетверга на YouTube-каналі виконавиці.

Фото: Настя Каменських