Український блогер Софія Стужук полетіла на півтора місяці у Лос-Анджелес разом з учасником шоу Холостячка Андрієм Шатирком.

На своїй сторінці в Instagram Софія Стужук оприлюднила серію фото, на яких позує разом з дітьми та Андрієм Шатирком на тлі океану.

– Ну що, готові найближчі 1,5 місяці спостерігати за пригодами нашої банди/команди/сімейки в Лос-Анджелесі? – підписала фото Софія.

Підписники впевнені, що між Софією та Андрієм щось більше, ніж просто дружба. У коментарях прихильники вітають блогера і бажають їй щастя.

Сама дівчина на питання про їхні стосунки відповіла, що всьому свій час.



















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Софія Стужук та Андрій Шатирко

Блогер Софія Стужук та учасник шоу Холостячка Андрій Шатирко знайомі вже близько року.

ЗМІ неодноразово приписували їм роман, оскільки знаменитості часто публікують спільні фото, а також коментують дописи один одному. Підписники Стужук та Шатирка впевнені, що між парою не лише дружні стосунки.

Нагадаємо, що не так давно Софія втратила чоловіка. Дмитро Стужук помер 16 жовтня 2020 року від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Фото: Софія Стужук