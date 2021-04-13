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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Настя Каменських показала архівні фото в купальнику до схуднення

Українська співачка Настя Каменських показала свою фігуру до та після схуднення.

Каменских Настя

На сторінці в Instagram Настя Каменських оприлюднила колаж з архівними фото та зізналася, що багато років соромилася показувати ці світлини.

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Каменських зазначила, що кожна дівчина повинна любити себе незалежно від ваги та зовнішнього вигляду.

Головне – це прагнення і бажання ставати краще. Також Настя наголосила, що важливо приймати себе і своє тіло.

– Дівчата, пам’ятайте, ви у себе найважливіші. Любіть себе! Нехай іноді кілограми додаються або зменшуються. Нехай мені часто пишуть негативні коментарі, засуджують за вагу і за те, що я не відповідаю загальноприйнятим ідеалам 90-60-90.

Це не привід картати себе. І навіть зараз я люблю себе такою, якою я є. Моя ідеальність – в моїй неідеальності, – зізналася Каменських.

Реаліті-шоу Насті Каменських

Українська співачка Настя Каменських запустила реаліті-шоу Девочки рулят, у якому ділиться моментами свого життя.

Знімання шоу проходять у Мексиці, куди зірка вирушила разом зі своєю мамою Лідією, найкращою подругою Анею та помічницями Ілоною і Лерою. У першому сезоні реаліті буде десять серій, які виходитимуть щовівторка та щочетверга на YouTube-каналі виконавиці.

Фото: Настя Каменських 

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